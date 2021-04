La Polynésie française est candidate à l’ouverture de « campus connectés », un dispositif national du Programme d’investissements d’avenir porté par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et la Caisse des dépôts. Le premier pourrait voir le jour à Raiatea.

« L’idée c’est d’en avoir dans chacun des archipels, dit le président de l’UPF Patrick Capolsini, un lieu connecté en haut-débit, avec du matériel, avec quelqu’un qui sera là pour soutenir les étudiants. Ils pourront suivre un certain nombre de formations initiales, dans un premier temps celles de l’Université de la Polynésie française, et ensuite on élargira. » Les formations continues pourraient suivre.

Faire des études sans quitter son île, sans devoir trouver les fonds pour le logement, le transport, la nourriture, ce pourrait être bientôt possible grâce au premier campus connecté de Polynésie. L’Université de la Polynésie française ambitionne de monter une antenne à Raiatea, où les élèves pourraient suivre une formation par visio-conférence. « Surtout les formations initiales dans un premier temps, pour la mise en place, précise Patrick Capolsini. Ensuite on pourra ouvrir à la demande, selon ce que les gens dans les archipels vont demander. »

Ce dispositif lancé en 2019 a déjà donné naissance à 31 campus connectés. L’un d’eux verra d’ailleurs bientôt le jour à Wallis-et-Futuna, pour un budget de 80 millions de Fcfp.

Le résultat de l’appel à projet auquel la Polynésie a répondu est attendu pour la fin du mois. Si le fenua est choisi pour ce projet, l’ouverture du campus connecté de Raiatea se fera à la prochaine rentrée universitaire.