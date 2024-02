La route de la côte Est se dégage enfin

Les travaux menés depuis l’éboulement de fin janvier, le second en quelques mois, ont permis de sécuriser le talus à hauteur du PK43 à Hitia’a. La circulation va donc reprendre progressivement, à compter de ce samedi, en alternance et à certaines plages horaires.

Les usagers de la côte Est vont pouvoir reprendre leurs trajets habituels. Depuis le 26 janvier, la route était totalement coupée suite à un éboulement sur la RT2, au PK43. Les travaux de sécurisation du talus menés par le ministère ayant bien avancé, la route va rouvrir à compter du samedi 24 février, à midi. Une réouverture partielle, par alternance au moyen de feux de signalisation, et ce pendant trois semaines. Et uniquement à certaines heures de la journée, puisque la route restera fermée de 8h30 à 15h30 le lundi mardi et jeudi et de 8h30 à 11 heures les mercredi et vendredi. Des plages horaires qui permettront de finaliser le chantier, avant une réouverture totale à la circulation, à partir du 15 mars.

« Une signalisation temporaire est mise en place, et une attention particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant toute la durée du chantier », souligne le ministère des Grands Travaux dans un communiqué.