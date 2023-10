La souffrance au travail, on en parle

Les associations Taputea Ora et Souffrance Travail mettent en place un groupe de parole. Une soirée portes ouvertes aura lieu le 24 octobre, avant une première réunion le mardi 31 octobre.

Stress, épuisement professionnel, surcharge de travail, perte de sens, conflit au travail, harcèlement, violences sexistes et sexuelles, travail dégradé, conflits de valeurs, absence de reconnaissance, isolement … « Confrontées au quotidien à la détresse des personnes en souffrance », l’association Taputea Ora– Santé mentale et l’association Souffrance Travail ont le projet d’instaurer un groupe de parole sur le sujet de la souffrance au travail.

Un groupe qui respecte la confidentialité, mais qui permettra de « sortir de l’isolement et de la honte », « prévenir et détecter les situations à risque » et « trouver des solutions et des outils pour avancer », expliquent les deux associations qui prévoient d’organiser un ou plusieurs groupes de 7 personnes maximum, le mardi de 17h à 19h, à la permanence de Taputea Ora à Pirae.

Pour mieux informer le public et préparer la première session de ce groupe de paroles, les associations tiendront une soirée portes ouvertes le mardi 24 octobre de 17 à 19 heures pour recueillir les pré-inscriptions au groupe de parole qui se réunira le mardi 31 octobre, au même endroit.

Plus de renseignements :

souffrance-travai@mail.pf ou 87 73 90 00 ; association.taputeaora@gmail.com ou 89 73 61 85