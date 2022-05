La Tahiti Nui Va’a de retour avec un « nouveau concept »

La « Tahiti Nui Va’a 2 » sera organisée du 26 au 28 mai. Derrière ce « 2 », un parcours réétudié pour « s’adapter aux attentes des rameurs » après deux ans de Covid, trois jours de courses de V1 et V6 entre la passe de Taapuna et la pointe Vénus et des récompenses mieux réparties entre les différentes catégories. Les organisateurs promettent du « suspense » et de la diversité.

Voilà trois ans que la Tahiti Nui Va’a, évènement normalement biennal, n’a pas eu lieu. La prestigieuse course revient ce mois-ci, du 26 au 28 mai, « dans un concept renouvelé ». Pas de traditionnel tour de l’île – il pourrait revenir lors de la prochaine édition – mais trois journées pendant lesquelles les meilleurs clubs du fenua évolueront entre la passe de Taapuna et la pointe Vénus. De quoi faire varier les formats. V1 le premier jour, puis V6 marathon le lendemain sur le même parcours de 23km, dont le départ et l’arrivée se trouveront à Vaitupa. La course s’allongera pour la dernière journée avec 49 kilomètres de rame à effectuer en V6 à changements. Pour les organisateurs, il s’agit d’imposer de nouveaux choix stratégiques, de mettre en avant la diversité des équipes et le travail des coachs… Et aussi de rebattre les cartes dans une discipline dominée, ces dernières années, par Shell Va’a. C’est ce qu’explique Jean-Pierre Barff, le président du comité organisateur :

Au total, ce ne sont pas moins de 874 rameurs qui sont attendus sur les lignes de départ des trois courses. Le comité de ce « Tahiti Nui Va’a 2 » insiste sur les dispositions de sécurité qui seront prises, avec des arrêtés de restriction de la navigation et l’interdiction des bateaux suiveurs dans le lagon. Mais l’originalité de la course, ce sont aussi les récompenses. 390 000 francs par catégorie, des entreprises aux vétérans en passant par les seniors et juniors hommes et femmes. une équité de dotation qui doit, avec les prix spéciaux remis à la fin de chaque journée, encourager, là encore, le suspense, mais aussi mettre en valeur toute la diversité du va’a.

La Tahiti Vaa’a 2 qui aura donc lieu du 26 au 28 mai. A noter qu’en fonction des retours du publics et des clubs, l’épreuve pourrait retrouver son format originel tout autour de l’île dès la prochaine édition en 2024.