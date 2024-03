L’accès à l’eau potable, une dynamique à relancer

Te vai, e vaea : la Journée mondiale de l’eau célébrée les 22 et 23 mars Le Pays organise dans 10 jours les célébrations de la Journée mondiale de l’eau. On trouvera le 22 et le 23 mars dans la matinée, au parc Paofai, le « village de l’eau », avec de nombreux stands issus des secteurs public, privé et associatif, des animations (spectacles de marionnettes, concert, démonstrations de réparation).Des visites guidées des installations de production et de potabilisation de l’eau de la Fautaua, ainsi que de la station d’épuration de Papeete, seront également proposées, offrant une opportunité unique de plonger dans les coulisses du système de traitement de l’eau. Les visiteurs pourront également participer à une chasse au trésor permanente, avec à la clé des lots de sensibilisation à l’eau. Le samedi 23 mars sera une journée culturelle sur les sites de Vaipahi et Vaima à Mataiea : des ateliers Te vai e te tapa, Te vai e te here, Te vai e te mono’i, des contes et légendes mettant en avant l’élément eau seront partagés lors de l’atelier ‘A’ai i te vai, tandis que l’atelier Te vai e te tapiri hapaina offrira un moment de bien-être avec des massages aux ventouses, les pieds dans l’eau. La cérémonie d’accueil est prévue pour 9 heures. Toujours très directive, la vice-présidence en charge de l’Environnement et de la Cultuire entend faire respecter le caractère sacré des sites en organisant des navettes depuis le parking de l’OPH, en interdisant la captation photo et vidéo de l’événement (« des images seront transmises aux médias et à tous ceux qui le désireront ») et en imposant un dress code, un pareu rouge uni.