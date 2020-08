L’agenda scolaire gratuit Radio1 est là !

Comme chaque année avant la rentrée, depuis 31 ans, Radio1 distribue gratuitement 10 000 agendas scolaires. La distribution a débuté ce mardi dans les magasins Carrefour de Tahiti. S’y ajoute l’« opération cartable » en partenariat avec le centre Moana Nui, qui permet de gagner tous les jours du 5 au 16 août un cartable rempli de fournitures scolaires.

Tous les ans depuis plus de 30 ans, quelques jours avant la rentrée des classes, Radio1 édite et distribue gratuitement 10 000 agendas scolaires à Tahiti. Pour cette année scolaire 2020-2021, c’est le surf qui est mis à l’honneur sur sa couverture. Truffé de pages pratiques – mémo de reo tahiti, tableau périodique des éléments, carte du monde et de la Polynésie, fédérations sportives et principaux services publics – l’agenda scolaire Radio1 est le gage d’un bon retour en classe. Imprimé sur du papier recyclé et avec des encres écologiques, même le pelliculage de sa couverture est biodégradable.

La distribution a débuté ce mardi dans les magasins Carrefour de Faa’a et Taravao. Mercredi à 11 heures, c’est à Carrefour Arue qu’il faudra se rendre pour en obtenir un, et jeudi à 11 heures également, les bonnes fées de radio1 vous attendent à Carrefour Punaauia.

Un cartable gonflé à bloc !

Et comme chaque année également, Radio1 et Tiare FM s’associent avec le centre Moana Nui de Punaauia pour l’ « opération cartable » du 5 au 16 août. À la clé : un sac à dos jaune et noir rempli de fournitures scolaires – classeur, feuilles, cahiers, crayons et feutres…

Chaque jour du lundi au vendredi, un participant au jeu sera tiré au sort en direct sur Radio1 et Tiare FM. Le samedi à 10 heures et le dimanche à 16 heures, le tirage au sort est réalisé à Carrefour Punaauia. Pour jouer, 3 options : si vous écoutez Radio1, envoyez par SMS « CARREFOUR PUNA » au 7321. Si vous écoutez Tiare FM, envoyez par SMS « CARTABLE » au 7030. Ou bien déposez votre bulletin dans l’urne prévue au magasin Carrefour Punaauia.