Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch élus sénateurs

Il aura suffi d’un seul tour de scrutin pour que Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, candidats Tapura aux sénatoriales, soient déclarés élus sénateurs, ce dimanche, avec un total de 494 voix chacun sur 724 suffrages exprimés. Une élection sans suspense.

Ils étaient 728 grands électeurs – maires, conseillers municipaux, élus à l’assemblée de la Polynésie – convoqués au lycée Paul Gauguin à Papeete ce dimanche matin aux environs de huit heures. Des grands électeurs qui avançaient masqués, mais qui pour autant n’ont pas hésiter à prodiguer forces accolades et embrassades, surtout à l’annonce des résultats.

Alors qu’aucune annonce officielle n’est venue claironner les résultats, ce sont les proches des vainqueurs qui, postés près des bureaux de dépouillement, ont commencé à pousser des cris de joie au fur et à mesure que l’on comptabilisait les votes. Puis soudain ce fût la ruée vers les deux candidats Tapura qui se sont rapidement retrouvés ensevelis sous les colliers de fleurs et tiraillés à gauche et à droite par leurs soutiens. C’est donc Lana Tetuanui, qui entame son deuxième mandat, et Teva Rohfritsch qui siègeront, six ans durant, au Palais du Luxembourg à Paris, siège du Sénat.

« Merci Seigneur » c’est par ses paroles que Lana Tetuanui à pris acte des résultats de ce vote. Pas certain que l’association 193, qui arborait des bannières « Supprimer l’amendement Tetuanui » devant le lycée Gauguin, le remercie, le Seigneur. Faisant allusion à 193 elle constate, « c’était un peu agité ce matin, mais comme j’ai toujours dit c’est un combat qui n’est pas fini [l’indemnisation des malades du nucléaire], mais notre porte leur est toujours ouverte pour qu’ils viennent discuter avec nous. »

Concernant ses impressions, « beaucoup d’émotion parce que cela prouve qu’une bonne partie de la Polynésie française nous a soutenu ainsi que le gouvernement Fritch. »

C’est les larmes aux yeux que Teva Rohfritsch a accueilli ce résultat. Si lui aussi remercie le Seigneur, il n’oublie pas les grands électeurs. Mais le politique prend vite le dessus. « Nous irons à Paris avec le président pour montrer l’unité de la Polynésie qui a été démontrée avec ce scrutin. » Ses combats au Sénat porteront sur la vie des communes, le plan de relance qu’il faut financer et aussi pour que la place de la Polynésie au sein de la République « soit entendue, visible et respectée. »

Quant à Édouard Fritch, il ne semble pas surpris par cette victoire, au regard de la campagne « qui nous avait déjà bien renseignés sur la volonté des maires de vouloir travailler avec le gouvernement .» Pour lui, « c’est un message fort qu’ils ont envoyé. »

Mardi le président de la Polynésie française s’envolera avec les deux sénateurs fraîchement élus pour Paris où ils rencontreront, samedi, le premier ministre Jean Castex pour lui présenter les dossiers de la Polynésie française, « et tous les financements qui sont attendus pour faire face à cette crise. »