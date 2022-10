L’Australie ouvre un consulat et met l’accent sur le climat

La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, a inauguré officiellement le Consulat Général d’Australie à Papeete, dans les locaux de la CCISM. Une présence exceptionnelle qu’elle explique par la volonté de son gouvernement de renforcer ses relations régionales. Il s’agit pour Canberra de travailler avec la Polynésie à « la sauvegarde d’intérêts communs » : résilience économique suite à la crise sanitaire, résilience face aux changements climatiques, mais aussi sécurité et stabilité de la région..

C’est une visite « inhabituelle » qu’a eu la Polynésie ces deux derniers jours. La ministre des affaires étrangères Australienne, Penny Wong, est arrivée mercredi à Tahiti puis repartie à 15 heures ce jeudi après avoir enchainé une série de rencontres officielles. Elle a donné un discours et répondu à quelques questions lors de la conférence sur le « Pacific Way » à l’UPF, fait un détour par le Haussariat, la présidence ou l’assemblée… Elle a surtout présidé la cérémonie d’inauguration du Consulat général d’Australie, qui se trouve dans les locaux de la CCISM, rue Cassiau à Papeete. « Un moment important » pour la femme politique, très présente dans les pays du Pacifique depuis l’élection du nouveau gouvernement travailliste à Canberra en mai dernier. Son voyage en Polynésie est le douzième déplacement dans la région en moins de cinq mois, avec à chaque fois l’objectif de montrer une « présence ». La ministre le souligne : l’Australie est « le seul pays du monde avec un poste diplomatique dans tous les pays du pacifique », un fait « délibéré ».

L’Australie veut montrer sa présence dans le Pacifique pour défendre les intérêts des Pays souverains

À plusieurs reprises, pendant la journée, la ministre a été interrogée sur « les pressions » exercées par de grandes puissances dans le Pacifique telles que la Chine, qui affiche plus que jamais ses ambitions dans la zone, ou les États-Unis en pleine opération de reconquête de son influence quelque peu étiolée ces dernières décennies. À chaque fois, Penny Wong s’en est tenue à des réponses prudentes, et, forcément, diplomatiques : « Nous voulons une région stable, paisible et prospère, et où la souveraineté des États est respectée, donc notre travail dans la région et avec l’extérieur servira ces objectifs ». Celle qui est aussi sénatrice d’Australie méridionale a tenu à souligner que son pays respecte la présence de l’État français dans la région, et notamment en Polynésie. Hors de question donc, d’entrer dans des discussions sur la politique locale et la lutte indépendantiste du Tavini à l’ONU. « Nous avons des partenaires dans le ‘Blue pacific’, et nous voyons cela comme un moyen de coordonner les investissements d’autres pays dans la région pour servir les priorités du Pacifique, précise-t-elle. C’est donc l’approche que nous aurons avec nos partenaires. »

Le changement climatique, une priorité : »accès à l’eau, montée et salinité des océans »

Parmi les défis communs à l’Australie et aux pays insulaires du Pacifique dont fait partie la Polynésie, la ministre australienne a insisté sur trois points : « la résilience économique suite à la pandémie de Covid, la compétition entre certaines puissances et la résilience face aux effets du changement climatique ». Et c’est bien ce dernier thème qui domine le discours. Penny Wong était a d’ailleurs beaucoup fait pour la prise de conscience de ces défis planétaires en tant que ministre australienne du climat entre 2007 et 2010. « Je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses face aux effets du changement climatique ensemble en tant que région. La plupart des programmes dont j’ai parlé dans mes discours aujourd’hui sont centrés sur les priorités du pacifique et plus spécifiquement sur les effets du changement climatique, qui affectent déjà les pays insulaires du pacifique et la région alentour. Qu’il s’agisse de l’accès à l’eau, de la montée du niveau des océans ou de leur salinité, nous voyons aussi ces effets en Australie. »

Membre du parti travailliste élu en mai sur l’île continent, Penelope Ying-Yen Wong est née dans une famille chinoise de Malaisie – d’origine Hakka, comme beaucoup de Chinois du fenua – et a émigrée vers l’Australie, dans la région d’Adélaïde, à l’âge de huit ans, en 1976. Après des études de Droit, domaine dans lequel elle mènera la première partie de sa carrière. Élue au Sénat en 2002 et réélu quatre fois depuis, elle a dirigé les ministères du Climat ou des Finances, et surtout été la cheffe de file des travailliste au Sénat à partir de 2013, une première pour une femme. Elle a été choisie comme Ministre des Affaires étrangères en mai dernier par le nouveau premier ministre Anthony Albanese, qui dit vouloir adopter une politique plus tourné vers la région Pacifique que ses prédécesseurs.