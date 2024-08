Le FIP maintient ses liens avec Taïwan malgré les pressions de la Chine

Pour Pékin, ce communiqué est une « erreur surprenante » qui doit être « corrigée » Sans surprise, les représentants chinois au sommet se sont offusqués de ce communiqué. « La situation est évidente : parmi les 18 membres du FIP, 15 pays ont des relations diplomatiques avec la Chine et 15 pays ont catégoriquement déclaré qu’ils soutenaient le principe d’une seule Chine, a ainsi déclaré Qian Bo, ambassadeur chinois pour le Pacifique, cité par ABC News. Il s’agit donc d’une erreur surprenante commise par quelqu’un, je ne sais pas qui, mais je pense qu’elle doit être corrigée ! ». Le diplomate a même été surpris par la référence à Taïwan : « Cela ne devrait pas figurer dans le communiqué final, le texte doit être corrigé » a-t-il insisté, affirmant en avoir « déjà discuté » avec le secrétariat général du FIP et avec d’autres délégations et avoir reçu « une large compréhension et un grand soutien ».