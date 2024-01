Le gouvernement veut rassurer le BTP

Projets hôteliers : Moetai Brotherson annonce « une aide sous une forme différente » pour compenser la baisse de la défiscalisation Alors que le gouvernement affiche toujours d’ambitieux objectifs touristiques, la défiscalisation locale accordée aux projets hôteliers passe de 60% à 40%. Le budget 2024 prévoit 5,5 milliards de crédit d’impôt pour ce secteur qui est en demande de 43 milliards au titre de la défiscalisation. Le Pays estime notamment qu’il n’a pas à financer les rénovations des grands hôtels, qui sont du ressort de l’exploitation normale d’un établissement. C’est ainsi que le chantier d’un hôtel haut de gamme aux Tuamotu est à l’arrêt, et ses employés sans ressources. « Il n’y aura pas de reformatage de la défiscalisation », affirme Moetai Brotherson qui la réserve en priorité « à ceux qui vont investir dans la petite et moyenne hôtellerie, ceux qui sont le plus éloignés de Tahiti. » Mais « il ne s’agit pas de ne plus aider les grands projets touristiques à l’échelle locale, ceux qui classiquement mobilisent plus d’un milliard de défiscalisation. Ce sera une aide sous une forme différente », dit-il. « On veut progressivement les orienter vers un dispositif qui existe depuis 2014, qui est celui des grands investissements, qui jusqu’à présent était réservé à deux zones précises, celle du Mahana Beach au début et celle de Moorea. Nous voulons retravailler ce dispositif de manière à le dissocier d’une zone prioritaire.» Pour rappel, le régime fiscal des grands investissements permet aux projets supérieurs à 10 milliards sur des « zones prioritaires de développement » de bénéficier d’exonérations de droits d’importation ainsi que d’exonérations en régime intérieur. Là aussi, Moetai Brotherson reconnaît que son gouvernement a peut-être manqué de pédagogie. « Nous sommes convaincus qu’une fois que ces dispositifs seront, auront été validés, construits avec les professionnels, ils y trouveront plus leur compte qu’aujourd’hui », dit le président du Pays.