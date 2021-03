Le Heiva des collèges investira bien To’ata du 11 au 13 mars

Le quatrième Heiva Taure’a aura lieu du 11 au 13 mars. 300 collégiens de Tahiti et des îles pourront présenter leur créations souvent préparées depuis la rentrée, sur la grande scène de To’ata. Un spectacle sans public, mais retransmis en direct sur internet et à la télévision.

« Il n’était pas question d’annuler, les établissements ont trop donné » explique la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel. Mais le gouvernement a « longtemps hésité » sur les modalités d’organisation de Heiva Taure’a de cette année. Vu le contexte sanitaire, le spectacle aurait pu se muer en une tournée du jury entre les établissements participants. « Ça n’aurait pas été pareil, la compétition n’aurait pas vraiment été là », reprend la ministre, qui a donc décidé, avec les ministères de la Culture et de la Santé, du maintien de l’évènement à To’ata. « C’est un endroit qui a avant tout été conçu comme un écrin pour la musique et la danse polynésienne », rappelle Heremoana Maamaatuaiahutapu. Les 11, 12 et 13 mars, 300 collégiens « auront le privilège » de produire sur la grande scène. « Avec un protocole sanitaire qui permettra d’empêcher le brassage entre les élèves » et la transmission du virus, pointe la DGEE. Les 3 000 places, côté public, resteront pourtant vides. « C’est dommage, mais on sait que beaucoup de gens suivront les retransmissions en direct sur internet et à la télévision », reprend Christelle Lehartel. Qui rappelle pourquoi il était important de maintenir ce projet « culturel et pédagogique » :

Bora Bora, Maco Tevane, Mahina, Makemo, Raiatea, Taravao, ainsi que Hitia’a, Paea et Papara, dont c’est la première participation… Au total, neuf collèges de Tahiti et des îles sont en course pour cette quatrième édition. Ils ont tous commencé leur préparation « depuis plusieurs mois ». Car le Heiva Taure’a, « projet commun » qui rassemble les familles, les enseignants, les élèves et les matahiapo, « mobilise tout l’établissement mais aussi toute la communauté ». C’est ce que rappelle Moana’ura Tehei’ura, professeur à Faa’a, chorégraphe et membre du jury :

Il y a la démarche et il y a le résultat. Il sera à suivre, trois soirées durant sur le site de la maison de la culture et sur TNTV. Après une édition 2020 acclamée par les spécialistes pour la qualité des recherches, des costumes, mais aussi des prestations, les nouveaux projets « promettent encore de très belle choses », assure le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu :

