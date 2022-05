Le marché polynésien à Paris de retour après deux ans d’absence

Après deux ans d’absence, le marché polynésien à Paris revient du 18 au 22 mai à la Délégation de la Polynésie française, située au 28 boulevard Saint-Germain.

Au programme : 25 exposants et artistes qui feront « de cet événement une authentique fête polynésienne à Paris », de 10h à 20h le mercredi, jeudi et dimanche, et de 10h à 21h vendredi et samedi. Pour les gourmands amateurs de cuisine tahitienne, des plats seront proposés chaque jour. Au menu, l’incontournable poisson cru au lait de coco, ainsi qu’un « poulet croquant sauce citron ». Le troisième plat proposé variera selon l’humeur de la cheffe Suzanne Andriantsoa : poulet fafa, porc au caramel, ma’a tinito et chao men.

En partenariat avec Outremers360.