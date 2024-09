Le roi maori est mort, vive la reine !

Plus jeune enfant et seule fille du roi Tūheitia, décédé le 30 août, Kuini Nga Wai Hono i te Po a été désignée nouvelle reine du royaume Kiingitanga, qui représente une grande partie des maori de Aotearoa-Nouvelle-Zélande. À 27 ans, elle est la deuxième femme à occuper cette fonction, après sa grand-mère, reine de 1966 à 2006.

Le huitième souverain maori est une reine. Il s’agit de Kuini Nga Wai Hono i te Po, 27 ans, seule fille du roi Tuheitia, décédé fin août en Nouvelle-Zélande. Elle a été désignée par le Tejau-maa-rua, un conseil consultatif du royaume de Kiingitanga, rapportent les médias locaux. Plus jeune que ses deux frères, cette diplômée en arts et enseignante de danse traditionnelle apparaissait régulièrement aux côtés de son père lors de cérémonies officielles. Le royaume Kiingitanga est notamment reconnu par la majorité des Maori de Nouvelle-Zélande et par les monarchies du Pacifique, comme Samoa ou Tonga. Kuini Nga Wai Hono i te Po est la deuxième reine de l’histoire du royaume, après les 40 ans de règne de sa grand-mère, à qui son père avait succédé en 2006.

Après cette annonce officielle, la cérémonie funèbre de Tuheitia a débuté sous les yeux de milliers de Maori, venus en masse sur la commune de Ngāruawāhia, dans la région de Waikato (Île du Nord). Son corps a été transporté en pirogue sur la rivière éponyme, avant son inhumation sur le mont Taupiri.

Joinville Pomare – Pomare XI – était présent aux funérailles du roi. En avril 2023, les deux hommes avaient signé, à Tahiti, un traité de reconnaissance mutuelle.