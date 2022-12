Le roi Pelé est mort

Très affaibli ces derniers jours, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a succombé à un cancer à 82 ans.

L’agent de la légende du football, Joe Fraga, a confirmé le décès du triple champion du monde à l’agence Associated Press. Il avait été admis à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 29 novembre dernier, et sa famille se préparait à sa disparition. Il souffrait d’un cancer du côlon.

L’une de ses filles, Kely Nascimento, a confirmé l’information. « Nous t’aimons à l’infini, repose en paix », a-t-elle écrit sur Instagram.

50 ans après sa retraite, le roi Pelé reste considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du football, et il était d’accord avec cette analyse : « On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. Ou en Europe, des joueurs comme Beckenbauer et Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux. Pourquoi ? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi, » avait-il déclaré dans une interview en 2020. Buteur exceptionnel, Pelé estimait à 1 283 le nombre de buts qu’il avait marqués dans sa carrière. En matchs officiels, son record de 767 buts n’a été battu qu’en 2021 par Cristiano Ronaldo.

Très vite après l’annonce, les réactions s’enchaînent : Emmanuel Macron, Killian Mbappé

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022