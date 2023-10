Le vote électronique, fiable ou pas ?

Peut-on avoir confiance dans le vote électronique ? C’est le sujet de la prochaine conférence « Savoirs pour tous » à l’Université de la Polynésie française, jeudi 12 octobre à 17h30.

L’UPF accueille ce jeudi Véronique Cortier, informaticienne et directrice de recherche au CNRS, qui a fait des protocoles de communication électronique – paiement en ligne, authentification ou messageries instantanées – son sujet d’étude.

Membre du Loria de Nancy (Laboratoire lorrain de recherche en Informatique et ses applications), Véronique Cortier abordera jeudi la question de la fiabilité du vote électronique auquel elle s’intéresse plus particulièrement. Elle a publié cette année avec son collègue Pierrick Gaudry Le vote électronique. Les défis du secret et de la transparence, aux Éditions Odile Jacob. Leur logiciel Belenios est déjà utilisé pour des élections de comités nationaux de partenaires académiques.

Comment m’assurer que mon vote sera bien pris en compte ? Est-ce qu’un tiers peut savoir comment j’ai voté ? Puis-je faire confiance au résultat annoncé ? Pour la chercheuse la réponse est oui, les techniques cryptographiques le permettent. Ces questions, qui sont aussi valables pour les scrutins « papier », continuent d’interroger électeurs et chercheurs alors que la transition vers le vote électronique est déjà bien entamée, par exemple pour les votes au sein d’associations, de mutuelles ou lors des élections professionnelles. À présent que les îles sont mieux connectées, le sujet est d’actualité pour la Polynésie, où l’organisation d’élections dans les cinq archipels est difficile et coûteuse. Pour rappel, les machines à voter supposent le déplacement de l’électeur dans un bureau de vote. En France, le vote électronique à distance n’est pour l’instant possible que lors des élections législatives, et seulement pour les Français de l’étranger ; cette modalité de vote n’est pas ouverte pour les autres scrutins (présidentielle, européennes, référendum).