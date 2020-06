Les allocations familiales à 15 000 francs jusqu’en août

Cela faisait partie des premières mesures du « plan de sauvegarde économique » annoncé fin mars par le gouvernement. Les allocations familiales accordées aux ressortissants du régime de solidarité de la CPS (RSPF), habituellement fixées à 10 000 francs par mois, avaient été revalorisées à 15 000 francs pour aider les familles à traverser la période de confinement qui débutait alors. Une hausse actée pour trois mois et que le conseil des ministres, réuni à Nuku Hiva ce vendredi a décidé de maintenir trois mois de plus. Les allocations de juin, juillet et août, seront donc revalorisées.

Une décision prise, semble-t-il, à la lumière de nouvelles données sur la dégradation de l’emploi dans plusieurs secteurs stratégiques de l’économie, notamment les secteurs du tourisme et du bâtiment. « Le nombre d’emploi salariés, apprécié en équivalent temps plein, enregistre une baisse de 18% entre février et avril 2020, écrit le gouvernement en reprenant les chiffres transmis par le conseil d’administration de la CPS. Sur les cinq principaux secteurs d’activité privés, le nombre d’heures de travail payées recule de 15% pour le commerce et 45% pour l’hôtellerie-restauration, dont une grande part des effectifs réunit des emplois peu qualifiés à faible rémunération ». Au terme de la période de maintien de droits de trois mois au régime des salariés, voire de six mois en cas de procédure de licenciement pour motif économique, les salariés victimes de la conjoncture économique vont basculer immédiatement au RSPF.