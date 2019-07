Les autonomistes en fête, les indépendantistes en « deuil »

La date du 29 juin divise toujours autant les autonomistes et les indépendantistes. Pour les premiers c’est un jour de fête alors que pour les seconds c’est « un jour de deuil ». Et le président du Pays Édouard Fritch ne pense pas que subventionner les festivités du 29 juin relève d’une « prise illégale d’intérêts » comme argumenté par l’avocat d’Oscar Temaru, Me Koubbi lors du procès de l’affaire Te Reo o Tefana : « Si tel était le cas, les prisons seraient trop petites pour nous héberger ».

C’est vers 14h30 que le gouvernement au complet est descendu le long de l’avenue Pouvanaa a Oopa pour venir prendre place dans les tribunes installées pour le Hiva Vaevae. Après les hymnes entonnés par les enfants de Teva i uta, le président Édouard Fritch a nommé six personnes au grade de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui : Dominique Marghem, Georges Kelly, Charles Tetaria, Michel Gay, Pauline Niva et Sandrine Attia. Puis vers 15 heures, plus de 11 000 personnes issues d’associations et de fédérations ont défilé le long de l’avenue Pouvanaa a Oopa. Certains d’entre eux se sont arrêtés devant la tribune officielle soit pour danser, soit pour offrir des cadeaux au président Fritch.

Le Pays a pris en charge les dépenses liées aux « festivités de la fête de l’Autonomie » comme le transport des délégations, les différentes animations ou encore les « collations » pour le staff mais aussi pour les défilants, soit un total de 29 millions de Fcfp. Édouard Fritch ne considère pas qu’utiliser l’argent public pour organiser le Hiva Vaevae relève d’une prise illégale d’intérêts, comme l’a avancé Me Koubbi lors du procès de l’affaire Te Reo o Tefana.

À Faa’a l’ambiance n’était pas du tout à la fête, c’est même « un jour de deuil » pour le Tavini huiraatira. Mais le tavana Oscar Temaru a déclaré qu’il y a « un peu plus d’émotions cette année avec tout ce qui s’est passé, le jugement qu’il y a eu et tout ce qu’il y a autour, qui fait que ce soir c’est un soir un peu spécial pour moi d’abord et pour tous les autres ». À la stèle de Tavararo, l’heure était à la commémoration de « nos ancêtres qui ont été des martyres de la colonisation et il ne faut pas qu’on oublie cela. Ils ne sont pas tombés pour rien, ils sont tombés par amour pour leur pays », a affirmé le leader indépendantiste et tavana de Faa’a Oscar Temaru. Il a même assuré que le 29 juin, « n’est pas la seule partie de notre histoire qu’on a voulu déformer. Beaucoup de choses ont été déformées (…). J’ai suivi Pouvanaa dans ses réunions, et je ne l’ai jamais entendu parler d’autonomie ».