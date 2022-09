Les consultations médicales augmentent au 1er octobre

La consultation généraliste passe à 3 800 Fcfp et la consultation spécialisée à 4 600 Fcfp. Certains actes sont augmentés de 600 Fcfp.

Suite à la validation en septembre 2021 par le conseil d’administration de la CPS du projet de convention collective organisant les rapports entre les médecins libéraux et la Caisse de prévoyance sociale, les parties se sont accordées sur des objectifs de santé publique tels que la mise en œuvre du parcours de soins, la participation aux dispositifs de prévention, le renforcement de la présence médicale dans les îles éloignées ou encore le développement d la formation médicale continue.

En contrepartie des objectifs assignés aux médecins libéraux, l’annexe tarifaire décline les mesures suivantes :

Augmentation de la consultation généraliste de 3 600 Fcfp à 3 800 Fcfp, soit 60 Fcfp supplémentaire par consultation payé par le patient ;

Augmentation de la consultation spécialiste de 4 420 Fcfp à 4 600 Fcfp, soit 54 Fcfp supplémentaire par consultation payé par le patient.

Ces 2 augmentations de la participation du patient ne concernent ni les patients en longue maladie, ni ceux pris en charge pour accident du travail, et, enfin, elles ne concernent pas non plus les femmes en maternité, car pour ces 3 catégories d’assurés les actes sont remboursés à 100%.

Trois types d’actes augmentent de 600 Fcfp, mais restent pris en charge à 70% : la première consultation pour enfant de moins de 6 ans, la consultation de suivi post hospitalisation, et la consultation de suivi d’enfant de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité.

