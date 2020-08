Les écoles Heitamahere à Taravao et Vaiaha à Faa’a restent fermées

La présidence a fait un point sur l’ouverture et la fermeture des écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public suite à la situation sanitaire. Pour l’heure, seules les écoles Heitamahere de Taravao et Vaiaha de Faa’a restent fermées.

Les écoles Ahutoru à Arue, Tama Nui à Papeete et Maehaa Rua à Punaauia sont rouvertes à compter de ce lundi. Par précaution les autorités maintiennent la fermeture des écoles Heitamahere à Taravao, et Vaiaha à Faa’a, jusqu’au 4 septembre. Pour l’heure, il n’y a pas de nouvelle fermeture d’école ou d’établissement d’annoncée. À noter que les directions des enseignements privés catholique, protestant et adventiste, communiqueront sur les situations de leurs établissements et de leurs classes.