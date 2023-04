Les futurs commerciaux se familiarisent avec les « repas d’affaires »

Le lycée hôtelier a accueilli ce jeudi une vingtaine d’élèves du lycée du Diadème. Ces étudiants de 1ère année en BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation client) ont été initiés, le temps d’une matinée, aux codes et usages essentiels à un repas d’affaires. Objectif pour les futurs commerciaux, être à l’aise autour d’une table pour mieux négocier.

Ils sont parés. Les élèves de BTS Négociation et digitalisation de la relation client du lycée du Diadème ont participé ce jeudi à une matinée découverte au lycée hôtelier. Pendant quelques heures, ils ont été plongés dans les coulisses de la gastronomie. Objectif de l’expédition, faire découvrir les codes et les usages essentiels à un repas d’affaires aux futurs commerciaux du fenua. Au programme, des ateliers avec entre autres, une initiation à l’œnologie, aux cocktails, mais aussi à l’art de la table.

Des codes et des usages

Ce projet, initié par Didier Chadourne, inspecteur d’académie, vise à préparer les étudiants à leurs futurs repas d’affaires. Une dimension qui n’existe pas dans le référentiel des BTS commerciaux, mais qui doit s’apprendre selon l’inspecteur : « Il y a des usages, il y a des choses à savoir. Dans ce repas d’affaires, on ne parle pas de politique, pas de religion… Parce que ce sont des sujets qui peuvent bloquer ». Selon lui, il faut en revanche connaître les arts de la table et avoir des notions en sommellerie et en bar « pour entretenir un échange avec le client avant de rentrer dans le vif du sujet ».

Une opinion partagée par Rachida El Basta, professeur au lycée du Diadème pour qui il s’agit de faire acquérir aux élèves une culture de la table dans le but de conclure des contrats et « faire des recettes ». Au total, 25 étudiants ont eu l’occasion de bénéficier de cet échange inter-établissements. Pour la proviseure adjointe du lycée de Punaauia, Dominique Careno, ce projet commun permet à chacun de « sortir de sa zone de confort ». Une « mise en commun des savoirs » pour promouvoir leur formation, mais surtout amener leurs élèves respectifs à « l’excellence quel que soit le domaine ».

Cette matinée s’est terminée par un déjeuner servi par les étudiants du lycée hôtelier qui ont été les « sachants » sur ce projet. Ils ont aussi pu s’exercer en cuisine mais aussi au service, pour le plus grand plaisir des élèves et des professeurs du Diadème qui ont ainsi pu vivre un premier déjeuner en compagnie de professionnels. Ce projet, premier du genre devrait en appeler d’autres dès l’an prochain.