Les nouvelles offres TV Canal+ disponibles dès jeudi

Nouvelles offres, nouvelles chaînes, nouveau décodeur ultra haute définition : Vini a présenté ce matin les quatre nouvelles offres TV Canal+ disponibles dans les 5 archipels dès demain.

Vini présentait ce mercredi les nouvelles offres TV Canal+ en Polynésie française. Le pitch : « Cinéma ultra récent, compétitions sportives majeures, créations originales, accès privilégié aux plateformes Apple TV+ ou Paramount+ et chaînes thématiques pour toutes les envies. Les contenus locaux et du Pacifique ne seront pas en reste avec notamment une 1ère coproduction 100% locale « From the Sun » ainsi que les chaînes CANAL+ Outremer et PacifiC + ».

Au total, plus de 75 chaînes et 60 000 programmes en replay sont proposés, et les tarifs démarrent à 2 500 Fcfp par mois. Des formules qui vont de pair avec une application dédiée, car le visionnage sera désormais possible sur téléviseur, ordinateur et smartphone.

Les nouveaux abonnés, qui pourront aussi bénéficier d’un combo Internet +TV, mais aussi les anciens abonnés qui opteraient pour une des nouvelles formules, auront droit à un surclassement gratuit. Et tous pourront aussi écouter Radio1 et Tiare FM où qu’ils se trouvent ! Vini et Fare Rata assurent la distribution de cette nouvelle offre.