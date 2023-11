Les pompiers de Punaauia se dévoilent dans un calendrier 2024 « plus sexy »

L’amicale des sapeurs-pompiers de Punaauia met le feu avec la nouvelle maquette de son calendrier 2024. Inspirés de ce qui se fait chaque année par exemple aux États-Unis ou en Australie, les soldats du feu ont décidé d’innover en proposant cette année des clichés où ils se mettent en scène torse nu.

Il fait chaud du côté de la caserne de Punaauia. Après le succès de la vente de calendriers organisée l’an dernier, l’amicale des pompiers de la commune remet le couvert. Cette semaine, à moins de deux mois de la nouvelle année, ils ont dévoilé leur nouveau bébé pour 2024. Ce nouveau tirage financé « en partie » par des annonceurs est bien différent de celui proposé l’an passé. Fini le calendrier avec seulement des clichés » un peu plan-plan » de pompiers en tenue, et bonjour les prises de vues plus osées. « On a eu des retours sur le calendrier de l’an dernier, confie Jonathan Dat, le président de l’amicale. Les gens demandaient des photos un peu plus sexy ». Un message qui est semble-t-il passé puisque dans ce calendrier-ci, vous pourrez retrouver une dizaine de soldats du feu posant torse nu, mais aussi en tenue. Ils sont répartis sur douze photographies illustrant les douze mois de l’année, à l’image des pompiers « américains et canadiens qui font ça chaque année ». L’amicale a fait imprimer 3 000 exemplaires cette année et espère grâce à cette nouvelle stratégie réussir « à faire partir » tous ses calendriers.

Le prix du calendrier « n’est pas fixé » mais en moyenne « les gens versent au moins 500 francs » pour l’acquérir. À noter qu’une partie des bénéfices récoltés sur ces ventes sera reversée à l’association « Entre deux mondes », qui œuvre en faveur des autistes en Polynésie. L’autre partie des fonds servira à financer les activités de cohésion des membres de l’amicale, ce qui devrait donc leur donner l’opportunité de proposer cette année, « le premier Noël » des enfants de pompiers de la commune. Les calendriers sont disponibles à la vente, depuis hier et jusqu’à vendredi (de 8h à 16h), dans la galerie du centre commercial Carrefour Punaauia et samedi et dimanche prochain au magasin Auchan Tamanu de Punaauia.