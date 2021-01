Les vœux du président Édouard Fritch

Le président du Pays se plie au traditionnel exercice des vœux en ce 31 décembre. Il appelle les Polynésiens à l’optimisme mais aussi à la vigilance, alors que la fin de la crise sanitaire se profile grâce au vaccin. Une crise qui doit être, souhaite Édouard Fritch, le signal d’alarme pour nous inciter à « modifier nos façons d’être et de consommer. »

Mes chers amis,

L’année qui s’achève nous a apporté à tous notre lot d’épreuves. 2020 s’annonçait pourtant comme l’année de la poursuite de la prospérité retrouvée dans notre pays. L’épidémie mondiale liée à la Covid est venue brutalement nous rappeler qu’en ce bas monde, rien n’est acquis. Puis à la crise sanitaire s’est ajoutée une crise économique qui ont toutes deux déstabilisé le fenua.

Dans l’urgence, nous avons su faire face ensemble collectivement. Le gouvernement a mobilisé tous les moyens disponibles pour accompagner les entreprises et préserver les emplois, mais aussi pour renforcer nos structures de soins. Nous sommes intervenus pour accompagner les plus démunis d’entre nous. Nous n’avons laissé personne sur le bord de la route.

L’État a toujours été à nos côtés pour exprimer la solidarité de la nation et je le remercie.

Vous-mêmes, dans votre immense majorité, vous vous êtes pliés avec discipline aux contraintes sanitaires et je vous en remercie.

Je remercie aussi les églises et les maires qui sont des relais indispensables pour la protection des populations. Que de travail abattu, que d’énergie déployée par ceux-ci. Je les remercie du fond du cœur.

Hélas, parmi les plus fragiles d’entre nous, certains nous ont quittés et d’autres partiront sans doute. Nos pensées et nos prières les accompagnent.

En votre nom à tous, je souhaite remercier très profondément les personnels de l’hôpital, les personnels de l’Institut Malardé, les professionnels de santé plus généralement qu’ils soient du public ou du privé. Ils ont été et ils sont encore admirables dans leur sacrifice personnel pour se dévouer entièrement aux malades. Que le Seigneur les bénisse.

En ces moments de crise intense nous devons faire bloc, montrer notre unité et laisser de côté nos différences, nos égoïsmes. Il nous faut par ailleurs montrer notre compassion envers ceux qui n’ont rien et qui souffrent. Montrer notre reconnaissance envers ceux qui se battent pour protéger ou maintenir l’emploi, et dire notre gratitude à celles et ceux qui continuent à investir dans notre pays, c’est-à-dire ceux qui continuent à faire confiance à la Polynésie française et ses enfants.

C’est aussi avec grandeur d’âme et beaucoup d’humilité que nous surmonterons ces évènements.

L’année 2021 s’ouvre sur un nouvel espoir. Le monde s’est mobilisé dans son combat contre cet ennemi sournois et des vaccins sont aujourd’hui fabriqués. C’est une première bataille de gagnée.

Mais quoi qu’il en soit, nous devrons rester vigilants pendant encore plusieurs mois car la maladie circulera encore ici et par le monde.

Chers amis, je veux rester optimiste, positif car je sais que nous avons toujours collectivement surmonté les épreuves. J’ai confiance en vous.

Au-delà, je suis convaincu que cette pandémie, qui nous interpelle dans nos modes de vie, nous adresse en définitive un message, que nous devons comprendre et prendre en considération.

Notre mère, la terre est malade, opprimée et dévastée.

Plus que jamais, nous devons engager sans plus tarder nos transitions environnementales, modifier nos façons d’être et de consommer, pour nous rendre plus résilients c’est vrai mais aussi plus fort pour faire face aux défis qui nous attendent aujourd’hui et demain.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, dans la paix et la joie de vos foyers. Que cette année 2021 porte nos espoirs collectifs d’une vie meilleure et sereine.