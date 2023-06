Les Volontaires jeunes cadets du RSMA font leur expo photo

Trente-sept « volontaires jeunes cadets » du RSMA ont présenté jeudi les photographies qu’ils ont réalisées dans le cadre d’un dispositif qui vise à remotiver ces lycéens en « persévérance scolaire ». Après un vernissage à la présidence, les photos seront exposées dans le hall de l’assemblée du 12 juin au 31 juillet.

Le parcours « Volontaires jeune cadets », mis en place en 2021, propose chaque année à des lycéens en difficulté de 16 à 18 ans des activités culturelles – chant, danse, ou photographie – couplées à une participation aux activités militaires, pour retrouver motivation et estime de soi. La majorité sont des internes des lycées professionnels de Faa’a et Mahina, du lycée du Diadème et du lycée hôtelier.

Encadrés par la photographe Mélodie Douarche, les « volontaires jeunes cadets » ont ainsi pu réaliser des ateliers autour de la photographie. Ils sont allés à la rencontre d’artistes polynésiens, d’entreprises, d’associations, d’acteurs engagés notamment dans le social et en faveur de la protection de l’environnement et ont pris des photos à chaque activité réalisée tout au long de l’année.

Ce jeudi à la présidence, ils ont montré le fruit de leur travail, et donné un spectacle de danse marquisienne. Les photos seront exposées du 12 juin au 31 juillet dans le hall de l’assemblée. La convention entre le RSMA-Pf, le ministère de l’Éducation et le vice-rectorat a été reconduite pour la prochaine année scolaire.

