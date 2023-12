Une enquête a été ouverte après l’incendie qui a ravagé hier soir une annexe de l’ex-hôtel Méridien. Ce mercredi matin les agents de la brigade criminelle, accompagnés par un expert incendie, ont tenté de trouver des indices qui pourraient explique cet incident. Pour l’heure, aucune hypothèse n’est écartée, mais les responsables du groupe Moana nui, propriétaire des murs, écartent la cause électrique et parlent d’une « intervention humaine ».

Toutes les pistes sont ouvertes. Après l’incendie qui a ravagé le restaurant annexe de l’ex-Méridien de Tahiti et son bar, une enquête a été ouverte par le parquet. Ce mercredi, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie, soutenu par un expert incendie privé, se sont rendus sur les lieux pour tenter de trouver d’éventuelles explications à ce feu « impressionnant ». Après plus d’une heure d’inspection et de nombreuses suppositions, beaucoup de zones d’ombres demeurent. L’heure de départ du brasier, mais aussi la localisation exacte de son foyer ou encore son caractère criminel ou non, restent des questions en suspens… L’expert incendie n’exclut pas l’hypothèse d’un incident électrique – une cause qui représente selon lui 95% des incendies au fenua – contrairement aux agents de la gendarmerie qui évoquaient davantage une origine criminelle, ou un acte involontaire.

Pour Vincent Dubois, directeur de Tahiti Lagoon Resort – filiale du groupe Moana nui qui a été choisi en juillet dernier pour reprendre les murs de l’établissement, le rénover et le rouvrir « avant les Jeux olympiques » -, le sinistre résulte « nécessairement d’une intervention humaine ». Le responsable précise qu’un audit du site et de ces installations électriques a été mené ces dernières semaines.

Cet incendie aura quoiqu’il arrive un impact sur les plans du groupe Moana nui qui va devoir repenser cet espace de restauration et de détente situé entre la plage et la piscine, alors qu’il était seulement prévu « de rafraîchir » la zone. L’enquête se poursuit, et les agents évoquent d’ores et déjà le contrôle du tableau électrique de l’ancien hôtel, mais aussi la nécessité d’avoir une vue aérienne du site.