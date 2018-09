L’incroyable gabegie des voitures de fonction du Pays

Des véhicules de fonction dont le nombre exact est inconnu, un parc automobile dont l’âge moyen est « hors normes », des véhicules polluants dont « l’achat confine à l’anachronisme ». La chambre territoriale des comptes détaille l’accablante situation du parc automobile du Pays.

La chambre territoriale des comptes (CTC) a rendu public lundi l’intégralité de son incroyable rapport sur l’état du « parc automobile » public de la Polynésie française. Rapport dont les conclusions avaient déjà été révélée le mois dernier sur TNTV.

Le Pays ne connaît le nombre exact de ses véhicules

Premier constat, il est impossible de connaître le nombre précis des véhicules de fonction du Pays en service. La CTC évoque une « estimation plausible » à un millier. « Un nombre surabondant de véhicules par rapport aux besoins réels de l’administration et des établissements », écrit la chambre qui explique que le Pays achète des voitures de fonction sans se soucier de son parc existant.

Résultat, le parc automobile est très vieux. Son âge moyen est « hors normes ». La plus ancienne voiture de fonction encore en service est une Renault mise en circulation le 11 septembre 1978 ! La CTC note également que « de nombreux véhicules sont en panne » et que certains sont « réduits à l’état d’épave » et encombrent les parkings.

Le Pays continue d’acheter des véhicules polluant

Autre point noir dénoncé par la CTC, la flotte de véhicules fonctionne presque exclusivement au diésel. La juridiction relève d’ailleurs « le paradoxe » du Pays qui « a laissé son administration en marge des préoccupations environnementales » alors même qu’il a édicté plusieurs mesures d’incitation à l’achat de véhicules propres pour les particuliers.

En 2017, 10 des 11 lots des marchés d’acquisition de véhicules du Pays l’ont encore été au diésel. « Ce comportement d’achat confine à l’anachronisme », écrit la chambre.

Pas moins de 36 marques de voitures différentes

Pour la CTC, la gestion des achats de véhicules est totalement désordonnée. « Ainsi, pas moins de 36 marques coexistent au sein de la flotte et un nombre bien plus élevé de modèles », écrit la chambre. « Pas moins de 15 marques de berlines figurent dans le parc, 20 pour les tout-terrains et les camionnettes et 14 pour les 2 roues ». Avec le gros problème que pose cette disparité pour l’entretien et la réparation des véhicules, ainsi que le suivi de leur renouvellement.

Un « changement de méthode drastique » préconisé

La chambre territoriale des compte recommande une complète remise à plat de la gestion du parc automobile du Pays et la création d’une « structure » en charge de la gestion du parc automobile. Elle estime qu’il faut changer la gestion des achats au « coup par coup », « conduite sans véritable repère chiffré, ignorante notamment du coût complet des véhicules ».

La juridiction se risque même à recommander une réduction du parc automobile de plus de la moitié de ses véhicules. « Ainsi, réduite à environ 400 véhicules par la mise à la réforme des véhicules hors d’âge, et par une politique d’achat rénovée au double des commandes 2017, la flotte serait en sept ans recomposée selon les meilleures normes économiques et environnementales. »