L’Institut du Cancer de la Polynésie française prend forme

Créée le 13 juillet dernier, l’Institut du Cancer de la Polynésie française (ICPF) a tenu ce vendredi matin, son premier conseil d’administration en présence du ministre de la Santé, Jacque Raynal.

Localisé provisoirement au Centre de la mère et de l’enfant (CME) à Pirae, l’Institut du Cancer de la Polynésie française (ICPF) organise ses missions futures. Dans l’attente de pouvoir installer ses locaux au plus près des malades, c’est-à-dire dans la Rotonde du Centre hospitalier de la Polynésie française, l’Institut prévoit un pôle de coordination réunissant tous les acteurs de la cancérologie du fenua, publics et privés. Son directeur, Christophe Moreau, prendra ses fonctions le 1er novembre.

Pour des outils novateurs et des traitements plus efficaces

Afin d’améliorer la prise en charge des patients, un pôle de recherche clinique sera mis en place à l’ICPF. Il s’agit pour le nouvel Institut de pouvoir donner à terme aux polynésiens, un accès à des traitements plus innovants et efficaces. Mais aussi à des outils, tel que le TEP Scan, évitant ainsi les évacuations sanitaires en Nouvelle-Zélande ou en France métropolitaine. De plus, l’institut disposera d’ici le 1er janvier 2022 de la cellule dépistage et du registre du cancer qui sont pour le moment sous la tutelle de la Direction de la santé.