L’Union calédonienne élit Emmanuel Tjibaou président du mouvement

Emmanuel Tjibaou, 48 ans, a été élu dimanche par 144 voix sur 198 président de l’Union calédonienne (UC), principal parti indépendantiste de Nouvelle-Calédonie qui tenait son 55e congrès à Canala. Le fils de Jean-Marie Tjibaou et député de la deuxième circonscription a affiché « une volonté d’apaisement » dans une déclaration à l’AFP, alors que les négociations sur l’avenir institutionnel du Caillou, totalement à l’arrêt depuis le début des troubles le 13 mai dernier, doivent reprendre prochainement.

Un bureau exécutif sans Daniel Goa et Gilbert Tyuienon, mais avec Christian Teintâtes et Mickaël Forrest

L’Union calédonienne s’est dotée d’un bureau exécutif rajeuni, dont Daniel Goa qui présidait le mouvement depuis 2012 et le maire de Canala Gilbert Tyuienon, qui siégeait au bureau depuis plus de 20 ans, ne font plus partie. Christian Téin, toujours incarcéré en métropole, qui reste commissaire général du parti, et Mickaël Forrest, qui devient deuxième vice-président, y entrent. Au regret de Sonia Backès pour qui ils sont « les plus activistes des membres de la Cellule de coordination des actions de terrain ».

L’UC doit présenter dans la semaine les décisions prises durant ce congrès.