Macron couvert de fleurs : la fake news qui ne fait pas rire tout le monde

La vidéo créée par « Illuminati Reptilien » sur Twitter n’en finit pas de tourner. Les médias nationaux et internationaux ont repris cette image montrant Emmanuel Macron littéralement couvert de colliers de fleurs jusqu’aux genoux ! Si la fake news a fait rire les internautes, les Polynésiens n’ont pas tous apprécié la blague.

Un montage montre Emmanuel Macron à sa sortie de l’avion à l’arrivée sur Tahiti, littéralement couvert de couronnes de fleurs qui lui font comme une robe. Avec 9,4 millions de vues sur Twitter, « Illuminati Reptilien » a réussi son coup. « Calmez-vous sur les colliers de fleurs enfin ! » commente-t-il à côté d’un smiley riant aux éclats. La vidéo et la photo ont tellement circulé ces dernières heures qu’elles ont fait l’objet d’articles de « désintox » (ici, là, ou là) rappelant qu’il s’agissait d’un « montage humoristique » . Sur les réseaux sociaux, l’image est viral, et quand certains dénoncent la « fake news », beaucoup d’autres s’en amusent et en rajoutent dans leurs commentaires : « Ils font ça exprès, ils savent qu’il a des allergies », peut-on lire sur une page américaine.

Mais certains Polynésiens n’ont pas apprécié la moquerie sur une coutume qui symbolise la générosité et l’amour et qui est particulièrement importante pour le fenua. Les officiels mais aussi les simples voyageurs ont droit à leurs colliers de fleurs et c’est ce qui fait le charme d’une arrivée à Tahiti – Faa’a ou dans les îles polynésiennes. L’abondance et tous ces colliers de fleurs démontrent simplement un accueil hors du commun.

Aujourd’hui pour voir la vidéo sur Twitter, il faut cliquer en ayant lu cette phrase : « Le média suivant comprend des contenus potentiellement sensibles. » Et Illuminati Reptilien de continuer à s’en amuser : « Qui a signalé la vidéo comme contenu offensant ? J’espère que c’est pas @EmmanuelMacron ! » Ce n’est pas le premier détournement de vidéo d’hommes politiques qu’il signe : on peut aussi voir Éric Dupond-Moretti s’expliquant face aux caméras sur sa mise en examen avec des maracas colorées dans les mains.