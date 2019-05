Marcel Tuihani officiellement candidat à la mairie de Pape’ete

Le président du Te Ora api no Porinetia Marcel Tuihani est officiellement candidat à la mairie de Pape’ete. Il avait effectivement déjà annoncé que pour les municipales, il serait candidat dans la capitale. « Je veux rester fidèle à mes engagements et les respecter », dit-il. Pour les Européennes, Marcel Tuihani appelle à voter pour Les Républicains, « un choix mûrement réfléchi ».

C’est officiel, l’ancien président de l’assemblée et président du Te ora api no Porinetia, Marcel Tuihani, est inscrit sur les listes électorales à Pape’ete depuis mercredi midi, et candidat aux municipales de 2020. Marcel Tuihani souligne qu’il souhaite « incarner l’avenir », raison pour laquelle il se présente aux prochaines échéances électorales. L’ex numéro 2 du Tahoeraa huiraatira veut surtout « rester fidèle à (ses) engagements et les respecter. Le respect de sa parole est un acte essentiel quand on réclame la confiance des électeurs ».

Bien avant les dernières territoriales, Marcel Tuihani avait effectivement annoncé qu’il briguerait la mairie de Pape’ete. Il estime d’ailleurs que « notre société polynésienne est soumise à des changements majeurs qui invitent chaque acteur à prendre conscience de ces nouvelles réalités. Un travail, une éducation, un besoin de sécurité, un environnement à préserver, une culture, et bien d’autres choses ».

Marcel Tuihani soutient Les Républicains pour les Européennes

Le président du Te ora api no Porinetia appelle à voter Les Républicains pour les Européennes, avec en tête de liste François-Xavier Bellamy. « Un choix mûrement réfléchi ». Il estime que Les Républicains vont nous défendre « face au terrorisme islamiste et protéger notre territoire, en refusant tout nouvel élargissement (…), assumer et défendre notre histoire, transmettre et faire rayonner avec fierté notre identité et nos valeurs (…) ou encore assumer la défense de nos intérêts, nos emplois et nos entreprises ».

Marcel Tuihani estime par contre que notre éloignement, ou encore nos spécificités, devraient être prises en compte et adaptées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds européens.

Pour rappel, Te ora api no Porinetia a, lors des dernières territoriales, obtenu 3,68% des suffrages exprimés soit 4 604 voix. A Pape’ete le parti politique de Marcel Tuihani avait fait 563 voix.