Mini Heiva : une édition très spéciale pour les 50 ans de l’InterContinental

Pour fêter ses 50 ans, l’InterContinental a redonné vie au groupe mythique Te Tiare no Beachcomber, rebaptisé Heitoa. Grand vainqueur du Heiva i Tahiti en hura ava tau, ce groupe créé il y sept mois fera la première partie des quatre soirées du mini Heiva. Les troupes de danse primées à To’ata seront là aussi avec Hitireva (26 juillet), Tamarii Mataiea (27 juillet), Ia Ora te Hura (2 août) et Tere Ori (3 août) qui présenteront leur spectacle dans leur intégralité.

La 42e édition du très attendu Mini Heiva organisé par l’InterContinental Tahiti aura lieu comme chaque année sur le motu de l’hôtel, avec son traditionnel buffet qui promet huîtres et langoustes, mais aussi un stand de chawarma et un stand de kebab. Ce rendez-vous désormais ancré dans l’ADN de l’hôtel qui a ouvert ses portes en 1974 est particulier : il vient marquer le 50e anniversaire de l’établissement.

L’hôtel prévoit ainsi un clin d’oeil à sa propre histoire en redonnant vie à l’ancienne troupe Te tiare no Beachcomber qui avait déjà foulé la scène de To’ata à plusieurs reprises, la dernière fois en 2018. Après six ans d’absence c’est donc la troupe Heitoa, composée d’employés mais aussi d’acteurs de la culture aguerris, qui a vu le jour. Grâce au soutien de Vetea Tuatiti en chef de groupe, de Francky Tehiva – bien connu pour avoir œuvré avec Tamarii Poerani – en responsable chorégraphe mais aussi de Teruria Taimana, le groupe a remporté le 1er prix du Heiva cette année dans la catégorie hura ava tau. « Une grande fierté » pour Heirani Cheug, vice-présidente de la troupe créée il y a 7 mois seulement et qui fera la première partie des quatre soirées.

Notons que Heitoa a également remporté le prix du plus beau aparima, celui du meilleur ra’atiraa, et le 3e prix de la meilleure danseuse.

Chacune des quatre soirées, dont les portes ouvrent à 18h30, commencera avec une démonstration de sports traditionnels ma’ohi. Miss Tahiti et ses dauphines feront ensuite une apparition pour montrer leurs qualités de danseuses, avant la prestation de Heitoa. Suivra la danse du feu, puis la danse des Miss et Tane Mini Heiva 2023, et enfin le spectacle de danse du groupe invité ce jour-là. Pour rappel, Hitireva qui se produit le vendredi 26 juillet a remporté le 1er prix en catégorie hura tau, et les 2es prix de meilleur danseuse et meilleur danseur. Tamarii Mataeia, invité du samedi 27 juillet, a été élu meilleur orchestre création. Ia Ora Te Hura, qui se produit le vendredi 2 août, a remporté le 3e prix en catégorie hura tau, le 1er prix du meilleur danseur, et les prix du meilleur costume hura nui et du meilleur costume végétal. Enfin le groupe Tere Ori est l’invité de la soirée du samedi 3 août, durant laquelle se tiendra aussi l’élection de Miss et Tane Mini-Heiva 2024.