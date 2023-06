Miss Menemene en route pour Miss ronde France

Le comité Miss menemene et celui de Miss ronde France ont signé pour la première fois un partenariat. Vairea Mana, élue du fenua en mai dernier va donc participer le 7 octobre prochain à l’élection de Miss ronde France à Avignon. Elle sera accompagnée par Rivanui Benett, sa première dauphine qui s’est inscrite en candidate libre.

Deux Polynésiennes à Miss ronde France. Vairea Mana, miss Menemene 2023 et sa dauphine Rivanui Benett se préparent à monter sur la scène de Miss Ronde France. Cette année, une vingtaine de candidates sont en lice sur ce concours qui va désigner la plus belle femme « plantureuse » de France. D’après les critères imposés par le comité, Miss Ronde doit avoir entre 16 et 60 ans et peser au minimum 6 kg de plus que sa taille. Des critères que respectent les vahine de Miss menemene qui se lancent un nouveau défi personnel à travers cette élection. Mais ce qu’elles souhaitent surtout, c’est mettre en avant la Polynésie. « C’est pour pousser les Polynésiennes à voir plus loin, à s’accepter, assure Vairea Mana. Et le fait que je sois la première, c’est un honneur ».

Cette participation est historique pour le comité Miss menemene, puisque Vairea et Rivanui sont les premières Polynésienne à tenter cette aventure jusqu’alors impossible à cause des tensions entre le comité Français et local. Un partenariat a été signé entre les deux parties et il prévoit que toutes les prochaines Miss Menemene s’envolent vers la métropole pour participer au concours national. « On a réussi à s’entendre » avec la nouvelle équipe, assure Jean-claude Mensier, l’instigateur de l’élection locale. À noter que c’est Vairea Mana, inscrite par le comité local, qui représente officiellement le fenua. Rivanui, sa dauphine a candidaté librement. Les deux vahine se préparent désormais pour la grande soirée d’élection prévue le 7 octobre prochain à Avignon.