Miss Tahiti 2021 : qui succèdera à Matahari Bousquet ?

Après un règne de bientôt deux ans, Matahari Bousquet devrait faire passer la couronne de Miss Tahiti d’ici quelques mois. Le casting 2021 a été officiellement lancé sur la page facebook du concours.

Poids et taille, date de naissance et nom complet… Pour s’inscrire au casting, il suffit de remplir, sur facebook, un formulaire minimaliste. Mais les critères pour devenir Miss Tahiti, dument vérifiés par le jury, sont beaucoup plus stricts (lire ci-dessous). Il faut dire que les organisateurs entendent choisir une « ambassadrice de son pays » mais aussi « une des plus belles femmes du monde ». « Elle est le symbole de la gentillesse, de la douceur, de l’élégance et de la beauté, liste le site officiel. Miss Tahiti est un statut à vie : Miss Tahiti un jour, Reine de beauté toujours ».

Peut-être par prudence en ces temps d’épidémie, le calendrier 2021 n’a pas encore été précisé. L’élection a généralement lieu entre fin juin et début juillet après 6 semaines de préparation pour les candidates rentrant dans les critères. Cours de maintien, de diction, de « gestion des attitudes », remise en forme, stylisme, prestance et diététique… « Une véritable préparation de Star, précisent les organisateurs. On ne devient pas Miss Tahiti sans un minimum de travail et de formation ».