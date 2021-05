Miss Trans France, le rêve de Tara

C’est en 2018 que Tara a été élue Miss Vahine Tane. En juillet prochain, elle représentera Tahiti à l’élection de Miss Trans France. Tara souhaite surtout faire passer un message : améliorer les conditions de vie des personnes transsexuelles.

Tara obtient déjà tous nos suffrages. Élue Miss Vahine Tane en 2018 , Tara est déterminée, jolie, pétillante et veut faire de son écharpe de Miss, un étendard pour lutter contre toutes les discriminations dont sont victimes les personnes trans. Elle veut entraîner dans son sillage une dynamique afin que son parcours semé d’embûches finisse… en beauté.

« Depuis mon sacre en 2018, j’ai continué à travailler pour la commune de Pirae. Aujourd’hui, je poursuis un master en Administration publique afin de me préparer aux concours », explique la jeune femme qui réside actuellement en métropole à Lyon. Tara a toujours été animée par la curiosité et c’est pourquoi en 2019, elle a décidé de faire un DU en journalisme. « J’aime tester de nouvelles choses, avoir le plus de connaissances possibles », confie-t-elle.

Tara veut réveiller les consciences

Bien plus qu’un concours de beauté, c’est un moment opportun pour faire davantage pour la cause des femmes trans. Réveiller les consciences, changer le regard des autres, faire évoluer les mentalités, notre Miss donne du sens à sa vie en incarnant des valeurs pour faire de la transsexualité, un épanouissement. Tara porte-parole de toute la souffrance et le désespoir de ceux qui rejetés par leur famille deviennent des proies faciles. « Ce concours représente une visibilité pour les trans, c’est un aussi un moyen de pouvoir faire passer un message à la société et au pouvoir politique », explique la jeune femme.

Si Tara ne bénéficie pas du soutien du comité sur le plan financier, elle peut compter sur ses ami(e)s mais aussi des partenaires qui sont là pour contribuer à son rêve. « Tout est à mes frais mais heureusement, je peux compter sur le soutien de mes ami(e)s. Certains ont même accepté à me sponsoriser », précise la Miss.

Gagner la reconnaissance, la légitimité et la prise en charge du processus de transition…serait la plus belle des victoires. « Dans tous les pays, c’est difficile d’être trans car on touche au côté viril de l’homme. Toutefois, je m’aperçois qu’en France les choses avancent vite grâce aux associations et aux pouvoirs publics. »

C’est le 7 juillet à Paris, qu’aura lieu l’élection de Miss Trans France au théâtre La Nouvelle Eve. L’élection sera retransmise en live sur la page Facebook Miss T France.