Les mobilités dans les programmes électoraux

Les sept listes en présence accordent une place variable à la question des transports : certaines l’occultent totalement, d’autres restent dans les généralités ou proposent des choses qui existent déjà, comme la gratuité des transports pour les personnes âgées ou les étudiants.

Au Tavini, on veut « créer un Pass Jeune/Étudiant et un Pass Matahiapo pour faciliter l’accès aux transports publics », décentraliser les services publics et les activités, développer les e-services, les voies dédiées et le co-voiturage. La réduction de l’utilisation des véhicules individuels est renvoyée à la mise en place d’un « vrai système de transport routier en commun gratuit fonctionnant à l’hydrogène ».

Ia Ora te Nunaa aussi veut décentraliser les services publics pour éviter les déplacements en ville, tracer des couloirs prioritaires, et proposer aux écoliers, étudiants et personnes âgées la gratuite d’un service qui l’est déjà. Les jaune et bleu proposent un tarif unique de 100 Fcfp par trajet de bus pendant 3 ans, le temps de construire le « Tram Papeete Nui » entre Paea et Arue. Ils veulent aussi construire la route traversière, et tenir deux référendums, le premier sur les horaires de l’administration et des écoles, le second sur la route du Sud.

Le Amuitahiraa propose lui aussi de rendre gratuit les transports « pour tous les enfants, les personnes âgées, matahiapo et les personnes handicapées. »

Hau Ma’ohi veut « investir dans le développement du transport écologique », mais sans développer le propos.

Le Tapura propose de favoriser le covoiturage, construire des parking relais pour faciliter l’accès aux transports, créer une voie dédiée aux bus électriques entre Faa’a et Arue, aménager trottoirs et pistes cyclables en zone urbaine, encourager l’aménagement des horaires du privé, du public et des écoles, poursuivre le développement des abribus en partenariat avec les communes, et renouveler et étendre l’aide à l’obtention du permis de conduire.

Chez A Here Ia Porinetia, aucune des 50 mesures du programme n’a trait aux mobilités. La promesse de tenir des référendums sur « tous les grands sujets publics » recèle peut-être un espoir dans le domaine des transports.

Enfin, chez Heiura-Les Verts, on propose la mise en place de voies dédiées aux bus, véhicules prioritaires, deux roues, handicapés, et véhicules ayant 3 personnes à bord. Le parti écologiste est également favorable au transport maritime de passagers, côte est et côte ouest.