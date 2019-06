Moruroa e Tatou : plusieurs candidats pour un seul siège

Les entretiens pour la présidence de l’association Moruroa e Tatou ont débuté mercredi. Certains candidats, comme Clément Pito, se sont donc présentés. Il estime que pour être président de l’association il faut « connaître l’histoire et être né dans ce pays ».

Hiro Tefaarere, Clément Pito, ou encore Heinui Le Caill ont été reçu mercredi par les membres de l’Église protestante ma’ohi pour un entretien relatif à la présidence de l’association Moruroa e Tatou. Trois mois après le décès de Roland Oldham, le poste est toujours vacant. Et c’est actuellement son vice-président, Mitema Tapati, qui a repris les rênes de l’association.

Un des candidats, Clément Pito, déclare que c’est la secrétaire même de l’association, qui a pris attache avec lui. Il affirme être venu à l’entretien avec le « jury » sans même savoir de quoi il s’agissait précisément.

Même si Clément Pito prétend qu’il n’est pas venu pour la présidence de l’association, il estime quand même qu’il faut d’abord « connaître l’histoire et être né dans ce pays ». Et il raconte surtout son engagement anti-nucléaire depuis son plus jeune âge.

Du côté de l’Église et de l’association on reconnaît que « c’est difficile de trouver des personnes qui peuvent porter le flambeau ». Mais le vice-président de Moruroa e Tatou Mitema Tapati déclare que pour prendre la présidence de l’association il faut être « apolitique, avoir l’amour du peuple, et bien se faire comprendre par la population ».

Une conférence de presse est prévue le 21 juin prochain. II sera question, non pas d’annoncer le nom du futur président, mais du programme détaillé de la journée du 2 juillet, ou encore de l’avancée des dossiers déposés auprès du CIVEN.