Dans un communiqué, le Pays s’étonne des hausses de prix annoncées par les compagnies de transport maritime. Il explique que les prix du carburant vendu aux professionnels ont été maintenus à un niveau inférieur à l’avant Covid et que les baisses enregistrés entre 2020 et 2022 n’avaient pas donné lieu à des réductions sur le prix des billets.

À lire aussi : Les transporteurs maritimes entre Tahiti et Moorea « forcés » d’augmenter leurs tarifs

Trois compagnies, et la même décision, actée au cours du mois d’avril, de revaloriser le prix des billets. Dans l’Aremiti, le Terevau ou le Terevau Piti, les trajets entre Tahiti et Moorea ont augmenté de 2 à 5% ce mois-ci et certains dirigeants évoquent déjà l’hypothèse d’une nouvelle augmentation dans les semaines à venir. Le tout lié à la hausse des prix des carburants. Cette justification, le gouvernement la remet en cause dans un communiqué publié jeudi soir. Il souligne d’abord « l’effort budgétaire » consenti par la collectivité pour « compenser la hausse des cours internationaux et, donc, maintenir le prix du gazole à un niveau très en-deçà de la réalité des prix » ces derniers mois. Le Fond de régulation des prix des hydrocarbures, qui a dû être renfloué par la Polynésie, pourrait dépenser 5 milliards de francs, une estimation en hausse constante, au seul premier trimestre pour « éviter une répercussion préjudiciable aux consommateurs ».

Comme le pointent les compagnies, le prix du gazole acheté par les compagnie a tout de même augmenté de 65 à 75 francs le litre en début d’année. Mais ce tarif reste « à un niveau inférieur à celui de 2018″ et de 2019 (81 francs par litre) pointe le gouvernement. Les prix avaient en effet largement baissé avec la crise Covi. Et ces baisses « n’avaient pas donné lieu à une baisse proportionnelle des tarifs de passage » pointe aujourd’hui le gouvernement. Qui refuse donc d’endosser la responsabilité de ces hausses. Et suggère même que les compagnies maritimes, par leur politique tarifaire, aggravent la tension sur le pouvoir d’achat.