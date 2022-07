Notes abaissées : une trentaine de recours déposés au vice-rectorat

Des parents d’élèves de première du lycée Samuel Raapoto ont déposé ce mardi une trentaine de recours au vice-rectorat, contre le retrait de points sur les notes de contrôle continu.

La semaine dernière, plusieurs élèves de première du lycée Raapoto avait découvert que la commission d’harmonisation mise en place par la réforme Blanquer du baccalauréat avait baissé leur note de contrôle continu dans deux matières, histoire-géographie et éducation civique et morale. Beaucoup perdaient 4 points, l’un d’entre eux en perdait même 5. Inquiets de voir leur moyenne baisser et de courir ainsi le risque de rater une mention au bac l’an prochain, ils anticipaient des difficultés pour accéder à la formation universitaire de leur choix.

Une délégation de parents et d’élèves s’étaient rendue au vice-rectorat, où on leur avait exposé le fonctionnement de cette commission d’harmonisation dont ils n’avaient jamais entendu parler – elle existe depuis 2021. Mais ils n’avaient pas obtenu le rétablissement des « vraies notes » qu’ils réclamaient. Pour eux, « il est évident que l’académie de Polynésie a eu la main lourde ». Ils ont donc, comme prévu, déposé plusieurs recours.

Ils trouvent espoir dans la récente décision du vice-rectorat à Lyon – où les résultats montraient le retrait d’ un point en français à des élèves de deux lycées privés – qui a fait « marche arrière » en rétablissant la meilleure note. Mais il ne s’agit pas du même cas de figure : à Lyon, les notes avaient été publiées avant validation par la commission d’harmonisation.