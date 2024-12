Nouveau drame à Lafayette : un père de famille perd la vie

Lafayette est une fois de plus endeuillée. Ce vendredi, un père de famille de 48 ans a tragiquement perdu la vie alors qu’il nageait avec son fils de 10 ans.

D’après les informations recueillies auprès de la police municipale, les deux baigneurs ont été emportés par un courant. Fatigué l’homme a fait un malaise avant d’être ramené vers le bord par le jeune garçon qui a dû lutter contre les vagues. C’est seulement arrivé à proximité de la plage, qu’il a réussi à attirer l’attention des personnes présentes. Ces dernières sont immédiatement intervenues pour leur porter secours. Malgré leurs efforts et l’intervention rapide des secours, le père n’a pas survécu. Son fils, lui, est sain et sauf. Ce drame intervient quelques jours après la mort d’un trentenaire à Lafayette, victime d’un malaise en pleine baignade.