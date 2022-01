Nouvelle émission de télévision et site Internet rénové pour Tahiti Tourisme

Deux nouveautés étaient présentées ce jeudi chez Tahiti Tourisme : une nouvelle émission de télévision qui remplacera Ahitea et un site Internet entièrement rénové. Même si l’année 2022 s’annonce incertaine, la direction veut rester « résolument optimiste » et espère revenir bientôt à une situation normale.

Terminé Ahitea, place à Ia Ora Na ! La nouvelle émission télé de Tahiti Tourisme sera diffusée sur les deux chaînes locales à partir de vendredi. Toujours produite par la société KMH Média Production de Karim Mahdjouba, Ia Ora Na sera présentée par Moeana Pont Lillo, ancienne Miss Mahina 2019 qui fait là ses premiers pas comme présentatrice. Elle mènera notamment la première rubrique : l’interview d’un invité dans un truck aménagé en plateau, qui expliquera comment il ou elle a su surmonter la crise. Perspectives de développement, solutions… Il faut rassurer les spectateurs et les professionnels, et encourager la solidarité. La deuxième rubrique mettra en avant l’employé de la semaine. Une personne qui travaille dans le tourisme racontera son métier et sera suivi dans son quotidien. L’idée est d’inspirer la jeunesse et de promouvoir les métiers du tourisme. Enfin dernière rubrique de ce programme de 18 minutes : l’animatrice de Riding Zone et d’Échappées belles, Tiga, sera en reportage sur le terrain en tant que « touriste » pour mettre en avant les spécificités locales. Jean-Marc Mocellin, directeur de Tahiti Tourisme, veut « sensibiliser la population à l’importance du tourisme ».

Autre nouveauté de Tahiti Tourisme : son site Internet. On le trouvera toujours à la même adresse www.TahitiTourisme.pf mais avec un nouveau design et un nouvelle charte graphique. Il se veut « la réplique en ligne des quatre bureaux d’accueil et d’information de Tahiti Tourisme » situés à Papeete, à l’aéroport et à Raiatea. Environ 60 000 touristes (période avant Covid) fréquentent ces bureaux chaque année, et Tahiti Tourisme s’est basé sur leurs demandes pour construire un site « pratico-pratique », comme l’explique Jean-Marc Mocellin.

La direction souhaite même faire du site une référence pour trouver tous les événements qui sont organisés en Polynésie française. On y trouvera une base de données de 2 000 prestataires avec leurs adresses, leurs horaires d’ouverture, les contacts ; les hébergements seront notés : un outil a été créé pour faire la moyenne de leurs notes sur différentes plateformes et l’internaute pourra également laisser une note et un commentaire. Dédié aux touristes sur place et aux résidents, le site de Tahiti Tourisme veut être un guide pour des vacances réussies. Il est également un site pilote pour la nouvelle génération des 18 sites web de Tahiti Tourisme existant à l’international.

Enfin, Jean-Marc Mocellin a donné quelques chiffres pour l’année 2021 : 80 500 touristes ont visité la Polynésie française, un peu mieux que 2020, mais rien à voir avec 2019. « L’année 2021 a été une année compliquée avec le variant Delta, la fermeture des frontières, la non-accessibilité de certains marchés et l’arrivée d’Omicron au dernier trimestre », résume le directeur de Tahiti Tourisme. Ainsi la fréquentation baisse de 63% par rapport à 2019 mais les deux marchés principaux ont performé : +25% pour les États-Unis et +20% pour la France car ils sont tout de suite revenus après la réouverture des frontières. Mais l’Asie-Pacifique reste fermée, l’Europe qui a rouvert reste fragile avec la crainte des protocoles qui changent ou celle d’être positif. 2022 s’annonce « incertaine ».

En attendant, Tahiti Tourisme continue à informer sur les protocoles qui changent fréquemment, des actions sont reportées et les budgets vont devoir être réorientés sur les marchés qui restent ouverts. L’Asie-Pacifique pourrait rouvrir en juillet 2022. Mais Jean-Marc Mocellin dit rester « résolument optimiste ».