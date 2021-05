Un musée virtuel sur l’opération « Bobcat » à Bora Bora va être lancé en février 2022. Quoi de mieux pour connaitre l’histoire que de la vivre ? Grâce à la réalité virtuelle et augmentée, les visiteurs se trouveront plongés dans les années 1940 alors que Bora Bora était une base de ravitaillement américaine.

Parmi les huit lauréats de l’appel à projets « Services numériques innovants destinés au tourisme de mémoire », lancé par le ministère des Armées, un projet polynésien a été sélectionné, « Bobcat – Bora Bora Travel Companion App », porté par la société Ideal Film Prod en collaboration avec l’association Mémoire polynésienne. Ce projet consiste en la création d’une application mobile alliant la réalité virtuelle et la réalité augmentée, afin de découvrir un épisode de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans l’île de Bora Bora en Polynésie française, l’opération « Bobcat ». L’île a en effet servi de base de ravitaillement, de 1942 à 1946, pour les forces américaines. Un livre et un documentaire viendront compléter ce projet. En février 2022, dès la descente de l’avion, les touristes pourront suivre l’histoire d’un soldat américain, de retour à Bora Bora, comme l’explique Jean-Christophe Shigetomi, président de l’association Mémoire Polynésienne et auteur de plusieurs livres sur l’histoire des guerres à Tahiti.

Pour ce projet, Jean-Christophe Shigetomi a eu accès aux archives américaines déclassées lui permettant de construire une nouvelle histoire avec le point de vue américain et des informations quasiment inédites. « Ces informations vont peut-être ramener à la véritable histoire de Bora Bora. Beaucoup de choses ont été dites et elles ne sont pas forcément justes », explique-t-il. Et quel meilleur moyen pour faire connaitre l’histoire que de la vivre ? La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont « tendance », selon Jean-Christophe Shigetomi. Il espère également développer le tourisme mémoriel et proposer ce genre de projets pour d’autres thèmes ou d’autres sites en Polynésie française, comme le surf !

Les lauréats de l’appel à projets ont officiellement été annoncés par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, lors du webinaire « L’innovation numérique au service du tourisme de mémoire », qui a eu lieu mardi 4 mai. Lancée en octobre 2020, cette troisième édition de cet appel à projets a recueilli un vif succès, avec 46 candidatures provenant de toute la France, hexagonale et ultramarine, assure le ministère des Armées. « Le numérique constitue un levier majeur pour renforcer l’attractivité et l’accessibilité de l’offre touristique mémorielle pour l’ensemble de nos concitoyens et faciliter la compréhension des événements qui ont marqué l’histoire de notre pays », explique encore le communiqué. « Le développement de dispositifs innovants de découverte in situ constitue l’un des axes prioritaires de la politique de structuration du tourisme de mémoire. »

L’objectif de cet appel à projets « est de répondre aux attentes des visiteurs, en matière de découverte des points d’intérêt touristique, de services d’accueil et de médiation, afin de faciliter la compréhension du lieu et des événements qui s’y sont passés, de proposer une expérience de visite vivante et marquante, et de susciter de nouvelles motivations de visite. Il s’agit aussi de moderniser l’offre de visite afin de la rendre plus attractive pour les jeunes générations. »

