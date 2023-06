Pannes en série chez Aircalin : la rotation entre Nouméa et Papeete décalée d’une journée

Deux des trois avions de la compagnie calédonienne ont connu des avaries ces derniers jours. Le Nouméa – Tahiti-Faa’a qui devait atterrir ce vendredi à 19h15 n’arrivera que samedi à 18h25 et repartira pour la Nouvelle-Calédonie le même jour à 19H50.

Déjà quatre jours de cauchemars pour Aircalin et ses passagers. Mardi soir, un des A330neo de la compagnie calédonienne a connu une panne moteur. L’avion a pu être ramené à La Tontouta, mais ne redécollera pas avant l’arrivée de pièces de rechange, qui se font attendre. “Les chaînes d’approvisionnement sont très tendues », a expliqué Lionel Adrian, le directeur général délégué d’Aircalin à Nouvelle-Calédonie la 1ere. Une panne, ça arrive, mais deux coup sur coup, c’est beaucoup plus rare, et beaucoup plus grave. Quelques heures après l’avarie de l’Airbus, c’est un Boeing 777, loué par la compagnie calédonienne pendant la maintenance programmé de son deuxième A330neo, qui subit le même sort et qui, lui aussi, est toujours cloué au sol.

Reste donc seulement un A320neo, un moyen-courrier pour absorber tout le trafic. Toujours d’après France Télévision, une dizaine de rotations ont déjà été annulées et pas moins de 2700 passagers seraient bloqués à Nouméa, Tokyo, Singapour ou Sydney. Aircalin espère une amélioration de la situation ce weekend, mais la rotation Nouméa – Papeete sera quoiqu’il décalée. Au lieu de décoller samedi , le vol SB600, en codeshare avec Air Tahiti Nui, doit partir de La Tontouta dimanche à 9h45 pour arriver au fenua ce samedi à 18h25 heure de Tahiti. Redécollage prévu le même jour à 19h50 pour une arrivée prévue en Nouvelle-Calédonie dimanche à 23h05.