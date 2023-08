Papillomavirus : la Nouvelle-Calédonie vaccine les collégiennes, mais aussi les collégiens

Une campagne de vaccination anti-papillomavirus va débuter dans tous les collèges du Caillou. Pas une nouveauté puisque la Calédonie, contrairement à la Polynésie, a rendu gratuit et a « fortement recommandé » ce vaccin destiné à limiter la propagation du virus HPV, responsable de cancers du col de l’utérus, mais aussi de certains cancers masculins. Nouveauté de cette campagne 2023 : les garçons seront également concernés. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Une nouveauté sous l’impulsion du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Isabelle Champmoreau, vice-présidente chargée des questions relatives à la santé scolaire et à la santé au féminin, et de l’Agence Sanitaire et Sociale (ASSNC), avec une vaccination anti HPV ouverte également aux garçons, dans cette campagne organisée depuis 2015, et qui a déjà permis la vaccination de 7 730 collégiennes. Pour rappel, la contamination par le papillomavirus, appelé aussi HPV, est l’une des infections sexuellement transmissibles les plus répandues chez les femmes comme chez les hommes, puisque plus de 80% de la population sexuellement active est en contact avec ce virus au cours de sa vie sexuelle. Si le plus souvent, le virus disparaît naturellement, dans 10% des cas, le virus s’installe durablement sur la peau et les muqueuses, et dans les cas les plus graves, il peut entraîner des cancers.

Vaccination universelle de 9 à 14 ans

Conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, le gouvernement a souhaité étendre cette vaccination aux garçons, explique Isabelle Champmoreau : « Lorsque cette campagne n’était ouverte qu’aux filles, le message de prévention concernait surtout le cancer du col de l’utérus, puisque ce vaccin protège à terme 80 % contre ce type de cancer. Les dernières études médicales ont montré qu’il était nécessaire de le proposer aussi aux garçons, car d’autres types de cancers, comme celui de la gorge ou certains cancers des parties intimes, peuvent être liés à ce virus ».

Par une délibération du Congrès en 2022, cette vaccination est rendue « universelle de 9 à 14 ans », donc accessible gratuitement et fortement recommandée aux garçons en Nouvelle-Calédonie. Elle est également soumise à autorisation parentale. La campagne est coordonnée par l’ASSNC, en partenariat avec les provinces, le vice-rectorat, et les réseaux d’enseignement privé. De son côté, Viviane Roesch, responsable du programme des cancers féminins à l’ASSNC, argumente au sujet de la sécurité et de l’efficacité du vaccin : « Le vaccin proposé nous présente les meilleures garanties de sécurité. Il est commercialisé depuis plus de 20 ans, plus de 500 millions de doses ont déjà été délivrées dans le monde et nous avons un très bon recul dessus ».