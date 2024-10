Parti de Raiatea après le bac, il revient aux commandes d’un A350 d’Air France

Wilfred Liaut, pilote de 38 ans, touchera la piste de Tahiti Faa’a vendredi matin. Un bel accomplissement pour cet enfant d’Uturoa, passé par Air Archipels, Hop! et Transavia, avant de prendre les commandes d’un avion de la maison mère, Air France. « Retrouver ma terre natale me remplit d’émotion et de fierté », savoure-t-il.

Son arrivée est prévue vendredi matin à 5h30. Wilfred Liaut, pilote originaire de Raiatea, posera les roues de son Airbus A350 d’Air France sur le tarmac de Tahiti-Faa’a. À 28 ans, il vient d’être nommé pilote de ligne chez Air France « où je m’aventure dans le monde des vols long-courriers et les nombreux décalages horaires ».

Son parcours aérien avait débuté peu après son Bac, passé à Uturoa. D’abord à l’école, du côté de Nîmes, puis au fenua « où j’ai eu la chance de décrocher mon premier poste en tant que pilote de ligne chez Air Archipels », raconte-t-il. L’expérience dure huit ans, avant que le Polynésien ne ressente « le besoin d’évoluer professionnellement ». Direction Dublin, en Irlande, et la compagnie CityJet, puis Air France, via sa filiale Hop ! , chargée des vols court-courriers de la compagnie.

« Tout s’est accéléré » en deux ans

En 2019, la pandémie de Covid rebat les carte et « a conduit Air France à redéployer ses effectifs au sein de sa filiale. Dans ce contexte, j’ai eu l’opportunité de passer une sélection pour intégrer la maison mère, Air France. En 2020, j’ai réussi cette sélection ». Suivent trois années à attendre, avant que la bonne nouvelle ne tombe en mars 2023, avec « une offre de poste d’officier pilote de ligne chez Transavia, la filiale low-cost d’Air France, ce qui m’a permis de découvrir les vols moyen-courriers ». Huit mois plus tard, « tout s’est accéléré », constate-t-il. « Me voici, depuis avril 2024, sur Airbus A350 chez Air France ». L’occasion de réaliser un rêve : « revenir au fenua comme pilote aux commandes ».

« C’est un moment que j’attends avec impatience », conclut celui qui, ce mercredi, patiente à LAX avant de voler vers le fenua.