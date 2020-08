Paul Gauguin : deux personnes en isolement, mais un seul cas confirmé

Réunies en PC de crise au Haut-commissariat, les autorités de l’Etat et du Pays ont confirmé le cas de coronavirus à bord du Paul Gauguin. En revanche tous les tests menés auprès des « cas contacts » déjà identifiés se sont pour l’instant révélés négatifs.

L’enquête sanitaire et l’effort de dépistage suivent leur cours, autour du cas de coronavirus identifié à bord du Paul Gauguin Lors de l’arrivée du bateau de croisière à Papeete, ce dimanche matin, c’est d’abord le « touriste », dont la nationalité n’a toujours pas été confirmée, et dont l’auto prélèvement s’était révélé positif samedi, qui a subi, le premier, un test PCR. Ce dernier a confirmé sa contamination, comme l’ont annoncé, ce soir le Haut-commissariat et le Pays, dont plusieurs responsables sont réunis en « PC de crise ».

« Cette personne a été immédiatement extraite du bateau, précise le communiqué. Un membre de sa famille qui partageait sa cabine a été testée et le résultat est négatif. Ces deux personnes ont été placées en strict isolement dans un lieu dédié ». Lire aussi : A bord du Paul Gauguin, « on ne sait pas trop combien de temps on va rester là »

Tous les autres tests négatifs pour l’instant

Les autres résultats connus ce dimanche en début de soirée sont plutôt rassurants. D’après les autorités, « tous les cas contacts, passagers et membres d’équipage, ont fait rapidement l’objet de tests », qui se sont tous révélés négatifs. Ce qui ne veut pas dire que le malade n’a contaminé personne. Car la vaste majorité des tests de dépistages menés à bord – 340 en comptant les passagers et l’équipage – n’ont pas encore livré leur résultat. Le Pays et l’Etat promettent une « communication officielle » ce lundi sur le sujet.

L’autre inquiétude se trouve à terre : arrivé en début de semaine à l’aéroport de Faa’a, le touriste en question a embarqué jeudi à bord du paquebot, et a pu avoir des contacts à Tahiti. Le Paul Gauguin a en outre fait escale à Bora bora avant que le cas ne soit signalé et d’après plusieurs témoignages la vaste majorité des passagers sont descendus à terre ou ont participé à des activités avec des prestataires locaux.

L’enquête continue, donc. « Dans l’attente de ces résultats, tous les passagers et membres d’équipage restent confinés à bord du bateau dans leur cabine », précise les autorités.