Pirae en Coupe du monde : « On joue pas que pour le club, on joue pour toute la Polynésie »

L’AS Pirae jouera demain, à 6 h30 du matin (heure de Tahiti), son premier match dans la Coupe du Monde des clubs face aux émiratis d’Al Jazeera. Malgré le décalage horaire et la pression de la compétition, le défenseur Matatia Paama, qui a rejoint le groupe sur le fil, assure que la motivation est là.

J-1 pour l’AS Pirae. Les champions de Polynésie 2021 sont aux Emirats arabes unis pour la Coupe du monde des clubs de la Fifa. Et ce jeudi, à 17h30 à Abou Dhabi et 6h30 heure locale, les orange rentreront sur le terrain pour le match d’ouverture de cette prestigieuse compétition. Ils seront opposé au club d’Al Jazeera. Pas le plus gros bonnet du tournoi, qui rassemble tous les champions de confédérations, dont notamment le gagnant de la Champions League européenne, Chelsea. Mais les Émiratis jouent à domicile et le match est, comme tous les autres dans cette coupe, éliminatoire. « On sera prêt », assure Matatia Paama qui fait partie des deux joueurs qui ont pu rejoindre ses 17 coéquipiers sur le fil après un départ manqué la semaine dernière. Il décrit le stress – « normal », pour une telle compétition -, la motivation, et la préparation de l’équipe pour être « au top » pour le rendez-vous de demain.

Comme le reste de l’équipe, le numéro 3 de l’AS Pirae espère que beaucoup de Polynésiens suivront à distance le match demain à 6h30 du matin, et pour « envoyer des bonnes ondes positives ». « On ne joue pas que pour le club, on joue pour la Polynésie, la famille, tout le pays, explique le défenseur. On va tout donner, on est pas venu pour les vacances on est venu pour montrer qu’une petite île peut faire quelque chose ».

Et vous pourrez bien sûr suivre tous les résultat de ce match, le premier d’une équipe tahitienne en coupe du monde des clubs, sur le site et les ondes de Radio1.