Première semaine du Hura Tapairu : demandez le programme !

La 15e édition du Hura Tapairu démarre ce 27 novembre au Grand théâtre de la Maison de la culture pour se poursuivre jusqu’au 7 décembre. Cette année, 31 groupes répartis en 38 formations différentes prendront part à cette compétition dans les deux catégories reines – mehura et tapairu – et les trois catégories facultatives – ‘aparima ‘āpipiti, ōte’a ‘āpipiti et pahu nui. La première semaine de compétition s’étend du mercredi 27 au samedi 30 novembre avec 18 troupes locales et 4 troupes étrangères concourant pour le Hura Tapairu Manihini. Voici le programme de ces soirées. A noter que celle du 29 est à guichet fermé.

Mercredi 27 novembre :

19h00 – Présentation de la soirée

‘Atoroira’i – Tapairu + pahu nui

Tamari’i Na Ta’a Motu E Pae – Mehura

Te Hono Hau – Mehura

Tahiti Ia Ruru Tu Noa Mehura – Mehura

Tamari’i ‘Ori No Tahiti Nui – Formation 2 – Tapairu et Mehura

Hanihei – Tapairu et Mehura

Jeudi 28 novembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Universidad de Mexico* – Tapairu et Mehura Manihini

Hui Hula O Lei Aloha* – Mehura Manihini

Te Re-Nui-Here – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Mamao – Mehura + pahu nui

Heirurutu – Tapairu + ōte’a ‘āpipiti

Vendredi 29 novembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Nonosina* – Tapairu et Mehura Manihini

Tiare Tahiti Mexico* – Mehura Manihini

Intermède avec ETO

Remise des prix + annonce des finalistes Hura Tapairu Manihini

Poehanitea – Mehura

Hana – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Tahiti Ia Ruru Tu Noa Tapairu – Tapairu

Samedi 30 novembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Piihau – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Anapa Uira – Mehura

Te Re-Nui-Here Ruahine – Mehura

Ha’avai Mehura – Mehura

‘Ori Atea Rāua O Maro’ura – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Pupu Tuha’a Pae – Tapairu et Mehura + ōte’a ‘āpipiti

Les billets sont disponibles directement à la Maison de la culture.