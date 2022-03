Présidentielles 2022 : Macron écrit une lettre à la Polynésie

Françaises,

Français,

Mes chers

compatriotes

de Polynésie,

Chers amis,

Au-delà du courrier que j’ai adressé

à tous les Français, il y a quelques jours,

je tenais à m’adresser à vous d’une manière

plus particulière.

En écrivant ces lignes, aujourd’hui,

depuis Paris, j’ai en mémoire les quatre jours

exceptionnels que j’ai passés parmi vous,

en juillet dernier. Des îles du vent aux Tuamotu,

en passant par les Marquises, l’accueil que

vous m’avez réservé a été inoubliable.

Il y a un pacte intime, sensible entre la

Polynésie française et la République. Dans ce

pacte, les Polynésiens apportent à la Nation une part d’âme, un surcroît de cœur.

C’est un trésor. Ce Mana, je l’ai ressenti

tout au long de mon séjour au Fenua.

Je ne l’oublierai pas.

Lors de ce séjour, j’ai pris un certain

nombre d’engagements : pour l’avenir, le

vôtre et celui de vos enfants. Je souhaite

aujourd’hui vous en rendre compte et, simplement, vous dire la place de la Polynésie

française dans le projet que je porte pour

les prochaines années.

Ma première responsabilité,

en tant que chef de l’État

depuis 2017, a été de vous

accompagner et de vous

protéger.

Dans l’épreuve de l’épidémie, elle a été

de m’assurer que la solidarité nationale

joue pleinement son rôle : pour fournir les

vaccins, les renforts, le matériel de soin,

les avions pour les ÉVASAN. Mais aussi

pour soutenir les entreprises et les finances

du Pays. Aucun effort n’a été épargné,

aucune dépense n’a été refusée dès lors

qu’elle permettait de sauver des vies.

Cette volonté de vous protéger ne s’est

pas limitée à la crise. Elle s’est traduite,

par exemple, par l’accord trouvé avec

le président Edouard Fritch pour le financement du programme des abris de survie,

après tant d’années d’attente. Elle s’est

traduite par le soutien de l’État à de nombreux projets communaux portés par les

Tavana. Elle s’est traduite au quotidien,

par l’action continue des forces de sécurité ;

mais aussi avec la stratégie de lutte contre

l’ICE que nous avons déployée, pour protéger

la jeunesse polynésienne.

Mais ce rôle protecteur de l’État pour

les Polynésiens a été troublé, depuis des

décennies, par un sujet récurrent, une plaie

ouverte. Chez une partie des Polynésiens,

un doute s’est installé à cause du fait nucléaire

et, malgré les discours et les avancées,

rien n’y pouvait. Il fallait changer de logique.

J’ai voulu regarder ce sujet en face. J’assume d’avoir brisé le silence qui entourait

encore ce dossier. Oui, la Nation a une dette

à l’égard de la Polynésie française, parce

que celle-ci a abrité les essais nucléaires.

En ouvrant les archives, en assumant les

essais et leurs conséquences, en terminant

le travail de dépollution, de réparation et de

revitalisation, nous avons changé de logique.

Désormais, l’État va lui-même sur les atolls

qu’ont parcouru les nuages radioactifs.

Nous allons chercher les personnes dont

la maladie a pu être causée par les essais.

Nous allons chercher les victimes et leurs

ayant-droits. Nous les accompagnons vers

l’indemnisation. Le chemin sera encore

long mais il est engagé. Il est irréversible.

Car je veux la vérité et la transparence,

avec vous. C’est le chemin d’une confiance

retrouvée, restaurée, qui regarde vers l’avenir.

Ce chemin avec vous, je souhaite le

poursuivre.

De Polynésie montent, pour l’avenir,

un dynamisme et une vitalité extraordinaires.

C’est une force, une volonté pour le Fenua et

pour la France. Je veux la libérer totalement,

pour qu’elle s’épanouisse. C’est une ambition

pour vos enfants, à qui nous devons un environnement stable pour les décennies à venir.

La stratégie indopacifique que j’ai voulue,

pour la France, est une étape majeure dans

notre histoire commune. À travers vous,

la France est présente et vivante dans le

Pacifique ; je souhaite qu’elle s’y affirme

toujours davantage. Au plan stratégique,

l’augmentation continue des moyens de nos

armées y pourvoira — et j’ai ici une pensée

pour les nombreux soldats Polynésiens

et leurs familles, à qui la Nation doit tant.

Cet effort militaire, nous devons l’accentuer

et, par ailleurs, l’accompagner de nouvelles

coopérations dans la région, aux plans universitaire, scientifique, culturel et économique.

C’est pourquoi je souhaite le renforcement

économique de la Polynésie. Nous en

connaissons les priorités : elles s’appuient

d’abord sur l’extraordinaire richesse de

l’océan, qu’il nous faut apprendre à mieux

connaître et à mieux protéger pour consolider la pêche et la perliculture durable, mais

aussi sur le tourisme durable, l’agriculture

et le numérique dont l’État continuera

d’accompagner le développement.

Pour vos enfants, je souhaite intensifier

nos efforts sur la formation et l’insertion

de la jeunesse polynésienne. L’ouverture

d’une nouvelle compagnie du RSMA, sur

l’atoll de Hao, en est l’illustration.

Cette fierté qui est la vôtre, à la fois intégralement polynésienne et intégralement

française, nous continuerons de l’entretenir

et de la valoriser. Ensemble, nous nous

battrons pour faire inscrire le trésor marquisien à l’UNESCO et, au-delà, pour faire

vivre la culture polynésienne au cœur de

la Nation.

Tous ces projets, cette ambition pour

l’avenir, n’iront pas sans poursuivre et

augmenter le soutien de la Nation à ceux

qui en ont besoin.

Aussi, je veux amplifier les efforts engagés,

aux côtés du Pays, pour l’amélioration de

l’offre de soins en Polynésie et, spécifiquement, pour la prise en charge des cancers.

Nous avons commencé à nouer des partenariats avec les meilleurs spécialistes en

oncologie. Je veux que les Polynésiennes

et les Polynésiens puissent bénéficier d’un

diagnostic précoce et accéder aux meilleurs

traitements.

Mes chers compatriotes de Polynésie

française,

Dans le sillage de l’accueil lumineux que

vous m’avez réservé il y a quelques mois,

je tenais à vous partager ces quelques

lignes. Elles forment une trame d’affection,

de convictions et de projets.

Puisant à l’enthousiasme de nos échanges,

elles vous redisent ma détermination à servir

la France et à vous servir. Elles vous redisent

tout l’engagement que je veux avoir pour

vous, pour la Polynésie, cette part de France

que vous faites vivre chaque jour.

Au cours des cinq dernières années,

vous avez pu éprouver mon engagement

pour vous. J’ai désormais besoin de votre

soutien pour le poursuivre.

Avec vous.

Pour vous.

Pour nous tous.

Vive la République !

Vive la Polynésie française !

Vive la France !

Emmanuel Macron