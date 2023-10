Raiatea : un projet d’aménagement rural et forestier sur le site du domaine Martin

Dans le cadre de la politique d’autosuffisance alimentaire, le Pays avait acquis un ensemble foncier d’environ 595 hectares appartenant au domaine Martin, pour un montant de 1,5 milliard de francs. Une étude de faisabilité d’aménagement rural et forestier de ce domaine a défini un potentiel aménageable d’environ 85 hectares. Deux scénarios sont envisagés : l’un à dominante agro-touristique alors que l’autre priorise davantage les infrastructures touristiques. En attendant de décider de l’orientation définitive, 50 hectares vont être mis en exploitation agricole.

Augmenter les surfaces agricoles exploitables sur les terres domaniales. C’est l’objectif que s’est fixé le ministère de l’Agriculture par le biais de son schéma directeur de l’Agriculture 2021-2030. Dans cette dynamique, le Pays s’était donc porté acquéreur d’environ 595 hectares appartenant au domaine Martin pour un coût de 1,5 milliard de francs. « Une étude de faisabilité d’aménagement rural et forestier de ce domaine a été réalisée », selon le gouvernement. Elle a permis de définir « un potentiel aménageable d’environ 85 hectares ».

Deux scénarios d’aménagement foncier ont été dégagés. Le premier, à dominante agro-touristique, met l’accent sur « la multifonctionnalité des espaces et la valorisation des services écosystémiques ». Il prévoit « la mise en place d’un lotissement agricole avec valorisation des ressources forestières sur 70 hectares, ainsi que le développement d’activités touristiques et de loisirs sur environ 10 hectares » avec des zones d’intérêts archéologiques, mais aussi des zones de baignades ou des chemins pédestres et équestres sur l’ensemble du domaine.

Le second projet « priorise des infrastructures touristiques, plus importantes » avec le développement d’activités et d’équipements touristiques et de loisirs sur environ 60 hectares. Il est aussi question de la mise en place de zones agricoles et forestières sur 29 hectares.

Dans un premier temps, il est proposé de mettre en exploitation un lotissement agricole d’environ 50 hectares, tout en prévoyant une réaffectation de certains lots à moyen terme en zone agro-touristique si un projet écotouristique voit le jour.

Le projet de lotissement agricole prévoit ainsi :

40 hectares de lots agricoles et d’élevage pour alimenter les marchés locaux ;

20 hectares pour la valorisation du bois noble ;

10 hectares pour une mise en valeur temporaire avec des cultures à cycle court ;

Une éventuelle réaffectation des 10 hectares en fonction de l’avancée des projets touristiques.

« Les travaux d’aménagement du domaine sont prévus au premier trimestre 2024. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 300 millions et comprend le défrichage des zones exploitables, l’amélioration des pistes existantes, la création de nouvelles pistes agricoles et forestières, l’aménagement d’un réseau hydraulique et les aménagements écotouristiques associés aux aménagements agro-forestiers ». Un projet ambitieux qui « contribuera à renforcer notre souveraineté alimentaire et à développer le secteur touristique de notre archipel », assure le gouvernement.

