Relais de la flamme : des célébrations… et des bouchons

C’est une journée olympique avant l’heure : le jeudi 13 juin 130 relayeurs Polynésiens porteront la flamme de Teahupo’o à To’ata, encadrés par 350 gendarmes, et devant des milliers de spectateurs. Forcément de quoi perturber la circulation : le stationnement sera interdit en bord de route dès mercredi, la circulation sera interdite sur de nombreux tronçons… Et les autorités invitent la population et les entreprises à s’organiser en amont, en privilégiant le télétravail et en évitant les déplacements non-essentiels ce jour là.

Le programme du passage de la flamme au fenua se précise. Comme prévu depuis janvier, le flambeau olympique sera convoyé le 13 juin prochain, tout autour de l’île de Tahiti, de la Presqu’île à Papeete, via la côte Ouest et la côte Est. Le relais, qui se déroule, au niveau national, sur 68 jours et passe par plus de 400 communes et une bonne partie de l’Outre-mer, partira, pour cette unique journée polynésienne de Teahupo’o à 6h30 avant d’arriver à To’ata à 18h30.

Pour effectuer ce long trajet 130 porteurs de flamme ont été désignés, ils se relaieront sur toutes les communes labellisées terre des jeux de Tahiti – soit toutes les communes de l’île sauf Faa’a – sur des tronçons choisis avec attention par les mairies. Un gros dispositif de sécurité rassemblant 350 gendarmes va être engagé sur cet événement d’envergure qui devrait attirer du monde puisque la population est encouragée à suivre le convoi et encourager les porteurs depuis le bord de route.

Interdiction de stationnement et de circulation

Mais le réseau routier de Tahiti a ses limites et l’événement va forcément avoir un impact sur le trafic, sur la seule route faisant le tour de l’île. Un arrêté de réglementation de la circulation sera d’ailleurs pris pour assurer l’évolution en toute sécurité du convoi ce jour-là. « Il y aura d’une part des interdictions de stationnement, dès la veille au soir, à 18 heures sur tous les tronçons, explique Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-commissariat de la République en Polynésie. Au moment du passage des relayeurs la circulation sera interrompue, il y aura des interdictions de circulation qui commenceront au moins une demi-heure avant. La circulation sera rétablie après que le dernier véhicule du convoi est passé ».

Des négociations pour plus de flexibilité

Si ces dispositions peuvent paraître lourdes de conséquences pour les usagers de la route, elles ont pourtant été allégées par rapport au dispositif national. « Plusieurs choses ont été négociées, sur plusieurs niveaux d’ailleurs », explique Teeva Carreau-Teauna chargée de projet de la cellule tu’aro nui, l’extension du ministère en charge de l’organisation du parcours de la flamme. Selon elle, les règles du comité organisateur concernant la sécurité étaient plus rigides, avec « des fermetures de route trois heures avant » le passage du convoi. Il a donc fallu « argumenter et expliquer » les raisons qui empêchent la mise en place de tel ou tel scénario à Tahiti. Pour faire de la célébration finale qui aura lieu à To’ata le grand évènement qu’elle sera, il a fallu là aussi mettre les formes et expliquer « comment les choses se fêtent » en Polynésie.

Après de longues tractations, certaines dérogations ont finalement été accordées pour permettre aux Polynésiens de faire rayonner leur culture à l’occasion ce moment unique. Les communes de Pirae et de Papeete que devront sillonner les relayeurs juste avant l’allumage du chaudron à To’ata se sont même associées pour en faire « une grande fête populaire ». Il s’agira du dernier, mais aussi du plus long relais de la journée avec une distance de six kilomètres à parcourir, dont cinq sur les routes de la capitale. Le flambeau partira de Aorai Tini hau, parcourra l’avenue prince Hinoi, le front de mer, mais passera aussi dans le stade Willy Bambridge. Un passage qui a du sens selon Remy Brillant Directeur général des services à Papeete qui explique que le label Terre de Jeux à permis à la ville de « bénéficier d’un financement de l’agence nationale des sports pour faire des terrains de basket et de ping-pong de plein air ». Il précise que l’organisation des jeux a aussi permis de réaliser des projets en faveur de la jeunesse.

À noter enfin que le Haut-commissariat invite la population, mais aussi les entreprises à s’organiser. Un courrier aurait même été transmis au Medef pour, entre autres, encourager le télétravail quand c’est possible. À noter enfin que les établissements secondaires de Pirae, de Papeete et Faa’a seront exceptionnellement fermés à partir de 13h30 ce jour-là pour fluidifier le trafic sur la zone urbaine où la flamme arrivera dans l’après-midi.